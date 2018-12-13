Пропагандист Марков рассказал о «схемах» финансирования Навального «западными спецслужбами»

Известный российский пропагандист Марков продолжает публиковать свою серию «сенсационных разоблачений» о финансирование деятельности Навального в России.

Известный российский пропагандист Сергей Марков, называющий себя «политологом» посвятил ряд своих публикаций «препарированию» деятельности основателя «Фонда борьбы с коррупцией» и «оппозиционного» политика Алексея Навального. В очередном своем опусе о Навальном, опубликованном на странице в Facebook Марков, тем не менее, сообщил весьма любопытные версии используемых схем финансирования «оппозиционной деятельности» главного «борца» с коррупцией.

Правда не понятно причем тут «западные спецслужбы», ведь в роли спонсоров «крамолы» вполне могут выступать «лондонские чекисты» – группа бывших высокопоставленных офицеров КГБ и некогда близких к Путину, но разошедшиеся с ним во мнениях. В частности в эту группу входит российский олигарх Александр Лебедев, экс-генерал КГБ вступивший в публичный конфликт с нацлидером Владимиром Путиным. Лебедев активно поддерживал Навального во времен «белоленточного» движения.

Сам Марков ранее писал о такой схеме, как наиболее вероятной.

«Вскрыта схема финансирования Навального западными спецслужбами?», – задается вопросом Марков.

Вскрыта схема финансирования Навального западными спецслужбами? На Навального подает в суд депутат Госдумы Андрей… Опубліковано Sergey Markov Середа, 12 грудня 2018 р.

На Навального подает в суд депутат Госдумы Андрей Луговой, он требует раскрыть источники финансирования.

В частности, с декабря 2016 по март 2018 Навальный собрал со своих сторонников на уплату штрафов 372 млн рублей.

Луговой утверждает что реально сбора денег не происходит. Якобы западные фонды, – подчеркивает Марков, – в случае штрафов Навальному перечисляют деньги на биткоин кошелек Леонида Волкова. Потом Волков продает биткоины за рубли, а эти рубли раздает сторонникам.

Потом сторонники перечисляют полученные от заместителя Навального деньги Навальному как свои. Схема очень похожа на реальную.

«Только вызывает недоумение, а, что, у российских властей нет других способов пресечь финансирование Навального через серые схемы иначе, чем подавая в суд руками депутата Госдумы?», – удивляется Марков.

Сергей Марков, Facebook