Кремль готовит химическую атаку ОРДЛО по «сирийскому» сценарию

Аналитики, изучающие военные действия, в том числе и на востоке Украины, предупреждают о возможной химической атаке в ОРДО со стороны России 14 декабря.

Москва создает необходимые предпосылки для эскалации конфликта с Украиной, а именно – для открытого вторжения. Об этом говорится в новом докладе «Institute for the Study of War», пишут на страницах сайта центра Кэтрин Харрис, Мейсон Кларк и Николь Гейс, пересказ основных положений исследования подготовлен «Радио Свобода».

Аналитики отмечают, что среди прочего Кремль распространяет фальшивые нарративы о том, что Украина и Запад готовят неизбежные атаки на Востоке Украины, в том числе и химические.

Таким образом Россия может сфабриковать доказательства химической атаки – или же может ее осуществить для порождения хаоса и оправдания открытого военного привлечения российских вооруженных сил, а также создать условия для дальнейшего наступления, отмечают аналитики.

«Россия может готовиться к фабрикации или реальному применению химического оружия в Украине, чтобы создать фальшивый предлог для эскалации против Украины», – говорят аналитики.

Кремль уже наполняет информационное пространство многочисленными нарративами с целью предупредить местное население в Украине, а также изобразить Запад в роли агрессора, вероятно, чтобы ввести условия для будущей эскалации. Один из нарративов Кремля – ​​что Запад готовится к химической атаке на подконтрольной пророссийским сепаратистам территории, – отмечают аналитики.

При этом напоминается, что представитель группировки «ДНР» заявлял, что украинские Вооруженные силы якобы начнут нападение на Мариуполь 14 декабря. «Эти фальшивые нарративы могут свидетельствовать об усилиях России создать ложное обоснование ожидаемого открытого военного привлечения», – пишут авторы.

Путин может стремиться таким образом также отвлечь правительство Порошенко, чтобы сорвать предстоящую встречу, которая официально объявит об автокефалии Украинской церкви – что является значительной потерей социального влияния Путина в Украине.

Аналитики отмечают, что ранее Россия уже прибегала к таким действиям. Вместе с сирийским режимом они сфабриковали химическую атаку в Сирии 24 ноября, на что Россия «ответила» авиационными ударами. США осудили фабрикации, но в решительный ответ не пошли. Поэтому Кремль может применить такой же сценарий и в Украине, объясняют аналитики.

Они также указывают, что Россия пошла на эскалацию в Керченском проливе, атаковав украинские суда, однако в НАТО согласовать конкретный курс действий во время министерской встречи 4-5 декабря не смогли. Более того, в НАТО продемонстрировали «разные уровни беспокойства» действиями России.

«Ни один из ответов недостаточен для противодействия Путину, в то время, как такие расхождения, вероятно, только поощряют его», – говорится в анализе.

США продемонстрировали сильный ответ на российскую агрессию, но его недостаточно для противодействия дальнейшему наступления России на Украину.

ЕС, вероятно, не согласуют дополнительных санкций: Франция и Германия проявили нежелание вводить дальнейшие санкции и предпочли поиск дипломатических путей решения эскалации.

Россия ранее уже продемонстрировала свою способность одновременно усиливать свои действия против Запада на нескольких фронтах. Бездействие НАТО только усилит ее амбиции. Поэтому в НАТО должны быть готовы к тому, что Россия будет наступать не только в Украине, но и в других местах, например, в Сирии, предупреждают аналитики.

Кэтрин Харрис, Мейсон Кларк, Николь Гейс, «Institute for the Study of War»