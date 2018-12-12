РПЦ пытается купить лояльность грузинской церкви, чтобы та не признала автокефальную церковь Украины

РПЦ и российские спецслужбы сконцентрировались на мероприятиях по недопущению признания автокефалии Украинской православной церкви другими православными церквями.

По информации группы «Информационное Сопротивление», Москва продолжает активную деструктивную деятельность, направленную на противодействие созданию и становлению УППЦ. Информацию об изменение тактики действия России против украинской автокефалии сообщил на своей странице в Facebook координатор «Информационного Сопротивления», нардеп от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук.

Не смотря на уже де-факто проигранную партию, РПЦ и российские спецслужбы сконцентрировались на мероприятиях по недопущению признания автокефалии Украинской православной церкви другими православными церквями. В частности, на данный момент РПЦ ведет серьезный торг с высшим духовенством Грузинской православной церкви (ГПЦ) с целью недопущения признания ГПЦ автокефалии УППЦ.

По информации группы ИС, Москва продолжает активную деструктивную деятельность, направленную на противодействие созданию… Опубліковано Dmitry Tymchuk Середа, 12 грудня 2018 р.

Так, 10 декабря с.г. в Грузии побывал руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев), который передал (подарил) ГПЦ частицу мощей преподобноисповедницы Фамари (Марджановой), которые православная церковь Грузии просит уже не первый год.

До этого РПЦ постоянно отказывала ГПЦ в этом вопросе или просто не рассматривала обращения.

После «подарка» и совместного богослужения, митрополит Иларион также передал представителям ГПЦ документы, которые излагают настойчивую позицию РПЦ по вопросу УППЦ, то есть непризнания ее автокефалии.

При этом, патриарх всея Грузии Илия II отметил, что грузинская сторона внимательно изучит представленные как Москвой, так и Константинополем документы, и окончательное решение по этому вопросу примет во время очередного заседания Священного синода, дата которого на данный момент еще не определена.

Также, по информации группы «Информационное Сопротивление», часть высших иерархов ГПЦ проевропейской позиции продолжают придерживаться мнения о необходимости поддержки и признания автокефалии УППЦ.

В то же время, пророссийских часть грузинских иерархов во главе с митрополитом Шио (Муджири) за счет «священных» (и не только «священных», но и вполне «мирских») взяток от РПЦ пытается убедить патриарха Илию II, а также сформировать мнение в среде грузинских верующих, о нецелесообразности поддержки и признания УППЦ.

Дмитрий Тымчук, Facebook