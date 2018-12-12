123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Зона "русского мира"

Разговоры о правах человека, или как Франция стала хуже Украины, – Цимбалюк

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
12 декабря 2018

Российский нацлидер Путин встретился с правозащитники. Что из этого вышло? Давайте посмотрим.

Кремль размышляет, как отстаивать интересы российских граждан во всем мире, но не очень любит слушать о проблемах людей внутри страны, – об этом рассказывает в своем видеоблоге корреспондент «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Показательна в этом ключе история с Львом Пономарев, которого приговорили к административному аресту за перепост сообщения о призыве к прогулке в поддержку узников дела «Нового Величия».

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: Владимир Путин, правозащитники, Роман Цимбалюк, Россия, Украина, Франция

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены