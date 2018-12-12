Состояние раненого моряка Артеменко улучшилось, – адвокат Куракина

Зрение раненого Артеменко, глаза которого пострадали от попавшей при обстреле окалины, продолжает вызывать опасения у врачей.

Военнопленный украинский моряк Андрей Артеменко, который получил ранение во время захвата украинских кораблей в Черном море, чувствует себя лучше. Об этом сегодня сообщила его адвокат Мария Куракина на своей странице в Facebook.

«Андрей Артеменко был ранен при обстреле «Бердянска» вместе с Василием Сорокой и Андреем Эйдером: осколочные ранения в левую руку, пальцы, по телу, окалина при взрыве попала в глаза. Вроде видит, но зрение вызывает мои опасения. Возможна контузия. Сейчас чувствует себя лучше», – написала Куракина.

Сегодня посетила военнопленного моряка 24-летнего Артеменко Андрея в «Матросской тишине». Он был ранен при обстреле… Опубліковано Марією Куракиною Середа, 12 грудня 2018 р.

Она добавила, что планирует держать состояние здоровья моряка под контролем. «Андрей передает привет своим близким-родителям, невесте, просит передать, что все нормально, принимает назначенные тюремными медиками препараты», – написала адвокат.

Куракина рассказала, что к ее подзащитному в «Матросскую тишину» вместе со следователем пришла некая женщина, которая представилась адвокатом, но не назвала своей фамилии.

«Я предупредила подзащитного, как действовать в подобных ситуациях. Вопросы, связанные с проходом случайных лиц к нашим подзащитным, будут предметом рассмотрения в адвокатском сообществе», – подчеркнула правозащитница.

Напомним, 25 ноября Россия с применением оружия захватила возле Керченского пролива три украинских судна (буксир «Яны Капу» и два катера «Бердянск» и «Никополь» ) с экипажами (24 человека). 27-28 ноября суд Симферополя арестовал всех пленных украинцев – до 25 января 2019 года. Трое раненых моряков находятся в СИЗО «Матросская тишина», остальные 21 – в «Лефортово».

«Украинско-Российское обозрение»