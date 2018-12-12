В Андреевской церкви экзархи Вселенского патриархата проведут первую литургию

Экзархи Вселенского патриархата в четверг 13 декабря проведут первую литургию в Андреевской церкви. Начало службы – в 9:30.

Экзархи Вселенского патриархата в четверг, 13 декабря, проведут первую литургию в Андреевской церкви, сообщает «Релігійно-інформаційна служба України».

Начало литургии назначено на 09:30.

«13 декабря в Андреевской церкви состоится первая архиерейская литургия в патриаршей ставропигии. Начало литургии – в 9.30. Богослужение возглавят экзархи Вселенского патриархата», – сказано в сообщении.

Ранее в синоде Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) анонсировали проведение архиерейского собора 13 декабря 2018 года.

Напомним, в октябре Верховная рада Украины поддержала в первом чтении за основу и в целом законопроект №9208 о передаче Андреевской церкви Константинополю. За закон со второго раза проголосовали 237 депутатов ВР. В Андреевской церкви будет размещено представительство Константинополя, которое будет заниматься поддержкой двусторонних контактов с независимой украинской церковью.

«Релігійно-інформаційна служба України»