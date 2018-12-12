Достижения тотальной лжи: в России доказали, что лучший робот – русский человек

Российский тренд на тотальную ложь выдал новый сногсшибательный фейк о робототехнике. На сей раз, дело касается самой «великой и могучей супердержавы»…

Лучший робот России – мужик в костюме, лучший президент – бывший сотрудник КГБ со связями с ОПГ, лучшие вооружения – либо надуваются, либо рисуются, лучшая идеология – адский коктейль. В возникшей казусной ситуации, разбирался на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман

Если русский Борис оказался вдруг. И не робот, и не человек, а так… Человек, ряженный в робота.

Пожалуй, следует объяснить. Борис – это человек в костюме Алеши. Да, яснее не становится. Увы.

Справедливости ради, вся эта история, о которой пойдет речь, сама по себе в достаточной мере запутана. На первый взгляд. Ладно, попытка номер три.

Итак. В российском городе Ярославле 11 декабря открылся форум «ПроеКТОрия», который проводится каждый год по воле самого президента Владимира Путина. Форум получил благословение с самого что ни на есть верха, дабы заткнуть за пояс супостата и потрясти его скудное либеральное воображение смекалкой народа российского. Ну и, естественно, вызвать охи и ахи на просторах «необъятной». В общем, не сказать, что само по себе мероприятие уж сильно достойно упоминания за пределами этой самой «необъятной». Ввиду своей типичности что ли. Если бы не один комический случай, коим порадовали современные летописцы величия России.

На форум прибыла съемочная группа «России 24», чтобы, собственно, обеспечить достаточный уровень «охоахов». И, на свою беду, журналисты повстречали робота Бориса. Он, видимо, настолько их поразил, привел в благоговейный трепет, что факт, что это и не робот вовсе, а человек, был проигнорирован. От недостатка реальных достижений или искренней веры в то, что пипл схавает все. Абсолютно все. Несмотря на то что на снимке, опубликованном в Twitter же «Вести Ярославль», четко видна человеческая шея.

Как бы то ни было, вышел пафосный сюжет о роботе, который ходит, знает математику, говорит и, о боги, умеет танцевать под набивший оскомину хит Skibidi. «Вау! – решили пропагандисты. – Да это же… самый современный робот».

Правда, с вердиктом журналистов не согласились зрители и читатели. Не схавал пипл в этот раз. Нет, некоторые неблагодарные даже задали ряд вполне логичных вопросов: что за Борис такой, о котором до сих пор не трубили во все трубы ученые и СМИ? Где его датчики? Почему он так странно двигается? Мало того, наиболее усердные правдоискатели выяснили, что на самом-то деле всяк может влезть в красивую шкуру робота и при желании отролеплеить законы Азимова. Для этого достаточно прикупить костюм «Робот Алеша».

Да уж, попали впросак, так попали. Пришлось даже удалять видео сюжета с YouTube. И казалось бы на этом можно и поставить точку. Хохма? Хохма. Эпик фейл? Ну да, чего уж тут. Ведь кремлевские пропагандисты на эпик фейле сидят и хохмой погоняют. Но такого рода провалы символичны, по своей сути являясь далеко не кривым зеркалом, а иллюстрирующими суровую и непроглядно-неприглядную повседневность. Этот попавший в «ящик» Борис – в нем-то вся суть.

Глядя на этот цирк, вспоминается схожий эпизод из вездесущих, все высмеивающих «Симпсонов» о том, как отец семейства (Гомер Симпсон), не имеющий навыков в должном обращении с инструментами и огорченный разочарованием сына (Барта), пытается исправить ситуацию единственным пришедшим ему в голову способом – сам становится роботом, которым сын якобы управляет на популярных битвах разномастных машин. Заметьте, не пытается исправиться, подтянуть свой уровень, пойти на курсы и т. п. Ему проще сымитировать.

Как и кремлевским СМИ. У них сплошь имитация успеха. В случае с Гомером сын приходит в восторг от того, что отец рисковал своей жизнью. По большей части аналогично реагируют и потребители кремлевских сюжетов: зритель может подсознательно или даже осознает, что его водят за нос, и может даже посмеяться, но ведь это ради благой цели – в защиту невероятно особенных государства и народа (именно так, государство на первом месте) и в пику врагу.

Патриотический угар сшибается с логикой, как уайтовские сэр Груммор Груммурсум и король Пеллинор. Они тяжелы, громоздки, неповоротливы, почти слепы и громко сопят. А издали за ними наблюдают рацио и самоуважение в лице Мерлина и Варта. И то, что изначально должно было выглядеть как демонстрация успеха, достойная восхищения народных масс, оказывается до боли пронзительной правдой – нет никакого успеха.

Есть две фигуры-явления, возведенные в абсолютный гротеск, которые толком-то и не видят ничего, но продолжают нелепо кружить, падать, вставать, вновь падать и, конечно же, обманывать. Вот и получается, что лучший робот России – мужик в костюме, лучший президент – бывший сотрудник КГБ со связями с ОПГ, лучшие и самые устрашающие вооружения – либо надуваются, либо рисуются, лучшая идеология – адский коктейль людоедских постулатов.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»