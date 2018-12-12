Российские спецслужбы и протесты «желтые жилеты». Портников о событиях во Франции

Фотография поддерживающих протесты «желтых жилетов» во Франции пророссийских активистов с огромным стягом «Донецкой народной республики» стала нашим главным сакральным знанием о природе этих протестов и позволила СБУ заявить о причастности к ним российских спецслужб.

Впрочем, у меня нет ни малейших сомнений в том, что российские спецслужбы и пропагандисты лезут в любую щель, чтобы только расшатать стабильность во враждебном демократическом мире. Но отнюдь не только они создают проблемы Западу. Главные свои проблемы Запад создает себе сам. И считать, что за всеми кризисами и протестами стоит Путин – это значит уподобляться Путину, уверенному, что за всеми Майданами и революциями стоит госдеп, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Реформы французской экономики назрели и перезрели, страна неуклонно приближается к черте, после которой у нее просто не останется денег на «поддержание штанов» наименее обеспеченных слоев населения. Попытки президента-социалиста Франсуа Олланда сохранить социальное государство привели только к резкому ухудшению ситуации и такому резкому падению рейтинга Олланда и социалистов в целом.

Но одновременно большинство населения продолжает не доверять французским консерватором с их реалистичным взглядом на страну. Мэр Бордо Ален Жюппе, которого считали наиболее вероятным преемником Олланда, не победил даже на праймериз собственной партии – а его программа реформ действительно могла оздоровить Францию. И после выдвижения социалистами и консерваторами абсолютно непроходных и невнятных кандидатов большинству французов осталось разве что голосовать за Марин Ле Пен, которая традиционно обещает соотечественникам то, чего не будет никогда.

На этом и сыграл Макрон, предложивший себя в качестве альтернативы и правым, и левым – а самое главное, в качестве альтернативы Ле Пен. Но вот только во Франции со времен Великой Французской революции нет никаких центристов. А есть люди, которые понимают, что страна живет не по средствам и люди, которые хотят жить не по средствам все лучше и лучше – не понятно только как.

Макрон мечется между правыми и левыми, не имея реальной поддержки ни от тех, ни от других. Но всякий раз, когда он только приближается к реальным реформам больной французской экономики, люди выходят на улицы в попытках предотвратить любые перемены – и у них получается.

«Желтые жилеты» – это лишь кульминация протестов. Все время правления Макрона проходит в череде забастовок – их участники, служащие государственных компаний, пытаются заставить власть сохранить статус-кво, даже вопреки очевидному отсутствию средств. Жизнь в стране с полупарализованными железными дорогами, постоянная зависимость жизни обычного человека от прихотей профсоюзных активистов госкорпораций – это уже норма. Но большинство французов – даже те, кто понимает неизбежность реформ – в детском восторге от этих проявлений общественной солидарности.

Тем более, что если сама поддержка президента-центриста у многих людей сводилась не к поддержке его программы действий, а просто к тому что он – не Ле Пен, то о каком настоящем кредите доверия может идти речь. (Кстати, та же судьба ожидает любого президента Украины, который будет избран в 2019 году).

Но если французы, которые не могут понять, в каком тупике оказалась их страна, борются с попытками собственной власти вылечить Францию, то стоит ли упрекать в происходящем только Путина? И сильно ли французы отличаются от украинцев, большинство которых так до сих пор и не поняло, что мы тем более живем не по средствам и социального государства здесь не будет уже никогда – что бы не обещали украинским избирателям местные политики.

Виталий Портников, «Espreso.TV»