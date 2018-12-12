Кремль настаивает на «украинской провокации» в Керченском проливе

В Кремле обстрел российскими пограничниками украинских военных кораблей и захват моряков назвали «продолжение избирательной кампании на Украине».

В Кремле настаивают, что инцидента в Керченском проливе не был актом агрессии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об этом в среду, передает российское информагентство «ТАСС».

«Мы не согласны с такой трактовкой, что РФ совершила акт агрессии, речь идет о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы России, со всеми вытекающими последствиями для нарушителей», – заявил он.

Песков отметил, что власти Украины используют Россию в образе врага для достижения внутриэлекторальных целей

«Мы видим невооруженным глазом продолжение избирательной кампании на Украине и использование образа врага – России – для достижения внутриэлекторальных целей», – сказал он.

Как известно, в интервью американскому телеканалу «Fox News» президент Петр Порошенко заявил, что после агрессии РФ в Черном море российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты.

«Я хочу донести абсолютно четкую информацию. Украинские торговые суда, украинские военно-морские силы действуют в соответствии с нормами международного права», – подчеркнул Президент Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу «Fox News».

Президент подчеркнул, что Украина действует в рамках Конвенции ООН о свободе судоходства, а также двустороннего украинского-российского соглашения, где определен специальный статус Керченского пролива и Азовского моря. «И это украинские и российские воды – как Керченский пролив, так и Азовское море», – отметил он.

Президент отметил, что украинские военные суда в рамках международных соглашений не должны были делать запрос, или просить о любой другой форме согласования от РФ.

Он также отметил, что все российские компании, работающие в Керченском проливе, находятся в санкционных списках США и Евросоюза и сотрудничество с ними не является законным. «В этой ситуации Россия противостоит всему миру. Россия блокирует свободу судоходства в украинских территориальных водах», – подчеркнул он.

По словам Президента, в этой ситуации необходимо иметь сценарий как восстановить свободу судоходства, как остановить незаконную оккупацию Керченского пролива и Азовского моря.

Президент напомнил, что Украина имеет два порта на Азовском море в Мариуполе и Бердянске, через которые проходит 40% нашего экспорта продукции металлургической промышленности. Он отметил, что блокада, оккупация Азовского моря имеет значительные экономические последствия. «Мы не можем это принять – ни мы, ни Европейский Союз», – сказал Петр Порошенко, добавив, что это касается и Соединенных Штатов. Он отметил, что проход через Керченский пролив заблокирован и для судов, которые ходят под флагами стран ЕС.

«В этой ситуации российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты», – отметил Петр Порошенко.

Также он заявил, что санкции против России должны быть усилены в ответ на ее попытки оккупировать Азовское море.

25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В конце концов, российские пограничники захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца. Трое из них были ранены.

Позже оккупанты в Крыму арестовали всех моряков и сотрудников СБУ, которые были на борту.

Им предъявлены обвинения в нарушении границы.

Арестованные моряки этапированы в Москву в СИЗО «Лефортово», а трое раненых содержатся в медблоци следственного изолятора «Матросская тишина».

«ТАСС»