Раскол, церковный суд и другие перспективы. Что происходит с украинской церковью?

Расставим все точки над «і». Поговорим о том, как выглядит ситуация с православной церковью в Украине.

Накануне объединительного собора необходимо объяснить канонический статус существующих в Украине церковных структур. Поэтому прежде всего следует различать три модальности экклезийности, – пишет в Facebook профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе, глава отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви в 2007-2009 годах Кирилл Говорун:

1) принадлежность к единой Церкви Христовой;

2) аутентичность епископских и священнических хиротоний;

3) легитимность административных структур (митрополия, патриархия и т.п.).

КРАПКИ НАД ІНапередодні об‘єднавчого собору слід пояснити, який є канонічний статус існуючих в Україні церковних… Опубліковано Cyril Hovorun Вівторок, 11 грудня 2018 р.

Также следует различать:

а) церковную акривию, исповедующую строгое применение в церковной практике канонов и экклезиологических принципов;

б) церковную икономию, предполагающую временное послабление в применении канонов и принципов.

До 11 октября этого года

Константинопольский патриархат и большинство других поместных православных церквей не возражали принадлежность членов Киевского патриархата и УАПЦ (КП/УАПЦ) к Церкви Христовой – по икономии. Только Российская православная церковь, и в последние годы УПЦ, не признавая крещений в этих церквях, отказывали им в праве на любую церковность.

При этом РПЦ, например, официально допускает определенную церковность у католиков и даже некоторых протестантов. Ни одна из канонических церквей, включая Константинополь и Москву, ни по акривии, ни по икономии не признавала действительности епископских и священнических хиротоний в КП/УАПЦ, а также их административные структуры – патриархию и митрополию.

Что касается УПЦ МП. Между всеми каноническими поместными православными церквями выработался консенсус относительно принадлежности членов УПЦ МП к Церкви Христовой и аутентичности епископских и священнических хиротоний в ней. Зато не было консенсуса касательно легитимности ее административных структур.

Для РПЦ и других церквей это была самоуправляющаяся митрополия с признаками собственной субъектности в межправославном поле. Для Константинополя это были лишь епархии РПЦ в Украине, которые иногда, по икономии, рассматривались как некий экклезиальний субъект. При этом предстоятеля УПЦ и по акривии считали митрополитом Киевским – одним из епархиальных епископов РПЦ.

С 11 октября до 15 декабря

Члены КП/УАПЦ стали полноценными членами Церкви Христовой – теперь по акривии. Епископат и духовенство этих церквей признаны легитимными – по икономии. При этом некоторые церкви, сербская и польская, отказались признавать восстановление сана и продолжают применять к епископату и духовенству КП/УАПЦ акривию.

По административным структурам КП/УАПЦ все канонические церкви, включая Константинополь, продолжают не признавать их. Следовательно, и решение этих структур, вроде заседания их синодов и соборов, не обладают никакой силой и легитимностью в глазах православного мира, в том числе Константинополя.

Это, кстати, напрямую касается недавних решений УПЦ КП по процедурам объединительного собора. Созыв синодов и соборов этими церквями после 11 октября является определенным вызовом для Константинопольской церкви, ставящий эту церковь в весьма неудобное положение.

Что касается УПЦ МП. Для мирового православия действительными остается и принадлежность членов этой церкви к Церкви Христовой, и легитимность хиротоний. Но для Константинополя понизился административный статус этой структуры. УПЦ МП по-прежнему рассматривается как епархия РПЦ в Украине. Но статус ее предстоятеля изменился: теперь он митрополит Киевский не по акривии, как было до 11 октября, а по икономии.

По акривии единственной легитимной административной структурой в Украине является Киевская митрополия в составе Константинопольского патриархата – созданная еще в Х веке, а в 1686 году переданная в администрирование Москве. Эта митрополия пока остается без своего предстоятеля.

После 15 декабря

Просуществовав два месяца, Киевская митрополия Константинопольского патриархата прекратит свое существование. Ее заменит независимая украинская церковь. Процесс трансформации из зависимой митрополии в независимую церковь продлится с 15 декабря 2018 года до 6 января 2019 года, когда будет утвержден новоизбранный предстоятель этой церкви, который и получит подписанный Томос о независимости – все это в Константинополе.

15 декабря – последний срок, когда КП/УАПЦ должны наконец признать, что они в Украине не существуют как административные структуры. Попытки сохранить эти структуры частично или полностью следует рассматривать как откровенную раскольническую деятельность.

Касательно УПЦ – Константинополь будет продолжать признавать ее как Церковь Христову, а также легтимность ее епископов и священников как иерархов и клириков РПЦ в Украине. Изменится разве что отношение к Киевскому митрополиту. Поскольку двух митрополитов в одном городе быть не должно и это по сути невозможно, нынешний Киевский митрополит УПЦ потеряет свою легитимность и не будет считаться таковым ни по акривии, ни по икономии.

Если же епископы УПЦ откажутся признавать решение Константинополя, их могут ожидать церковный суд в Константинополе и санкции вплоть до лишения сана. В первую очередь это грозит тем, кто занимается дефамацией Константинопольской церкви в оскорбительных формах. В таком случае их, как в свое время представителей КП/УАПЦ, перестанут считать легитимными православными иерархами.

Как и в случае с КП/УАПЦ, синодальные или соборные решения которых Константинополь не признает, после 11 октября, а особенно после 15 декабря любые синодальные или соборные решения УПЦ утрачивают силу и значение для Константинополя.

Поэтому если кто-либо из епископов УПЦ будет лишен своих епархий или даже сана вследствие участия в объединительном соборе 15 декабря или позже из-за перехода в объединенную церковь, эти решения не будут иметь для Константинополя никакой силы. То же самое касается и запретов от епархиальных архиереев по духовенству УПЦ.

Это можно считать официальной позицией Константинопольской церкви.

Кирилл Говорун, Facebook