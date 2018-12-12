Покойная Алексеева и живой труп Путина. Приход охранника на государственные похороны

Кончина Людмилы Алексеевой доставила немалые проблемы российским охранным службам.

Главный начальник страны, который неоднократно общался с Людмилой Михайловной, вроде бы решил отметиться и на похоронах, которые де-факто превратились в государственные. С такими неизбежными атрибутами, как топтуны, рамки металлоискателей и снайперы на крышах, пишет на страницах «Ежедневного Журнала» военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц.

Путину-то что, сказал: «Желаю, чтоб…» – а дальше хоть трава не расти. А чинам из Федеральной службы охраны надо репу чесать, думать, как не только безопасность, но и душевный комфорт президенту обеспечивать. Однако как тут обеспечить комфорт, позвольте спросить, когда сегодня в Доме журналиста собираются люди, которые президента не очень, мягко говоря, любят.

Мало того, прознав про его намерение прибыть в Домжур, некоторые в интернете стали обсуждать, как бы выразить главе государства свою нелюбовь. Да еще правозащитник Лев Понамарев, которого только что отправили отбывать 16 суток за перепост в том же интернете, вдруг начал просить (неслыханная наглость, согласитесь), чтобы его отпустили попрощаться с человеком, которого он знал несколько десятилетий.

Ну, охранители, люди обученные, могут, конечно, нагнать массовку, которая регулярно кого-нибудь изображает на встречах главного начальника с подведомственным народом: сегодня рабочих, завтра крестьян, послезавтра рыбаков. Побудут и скорбящими, а заодно обеспечат надежную изоляцию и защиту главы государства. Здесь для охранников все понятно.

Но что делать с неорганизованными да к тому же недоброжелательно настроенными к Путину людьми, которые имеют полное право прийти попрощаться? Понятное дело, Пономареву в просьбе было немедленно отказано. Чем нынешние охранители превзошли первых чекистов, которые некогда все же отпустили из застенков анархистов на похороны князя Кропоткина.

Мало того, всех, кто решил прийти в Дом журналиста, решили запутать и напугать. В СМИ вдруг появилась информация, что для участия в прощании не только журналистам, но и простым гражданам требуется некая специальная аккредитация в ФСО.

Прошло несколько часов, прежде чем глава СПЧ Михаил Федотов сообщил, что попрощаться с легендарной правозащитницей могут все желающие. Представители ФСО, которые при желании могли бы сразу разрешить это недоразумение, многозначительно молчали. Эти игры охранников у гроба оставляют омерзительное ощущение.

Так уж получилось, что именно в эти дни в том, что называют нашей внутренней политикой, обозначился важный поворот. Власть начала действовать совершенно ничего не стесняясь, даже не пытаясь что-то там скрывать. Решено наказать Пономарева – его сажают под абсолютно смехотворным предлогом.

При этом совершенно независимые судьи Мосгорсуда игнорируют мнение выступившей в защиту Пономарева уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, не говоря уже об обращении членов президентского Совета по правам человека. Точно так же на местах проигнорировали неоднократные намеки высокопоставленных кремлевских чиновников о прекращении репрессий в отношении популярных музыкантов.

Некоторые обозреватели связывают происходящее с формированием «партии силовиков», которая на всех фронтах принялась-де теснить партию кремлевских «либерал-технократов». Мне кажется, что никаких «либерал-технократов» за кремлевской стеной давно уже не водится. А всякие финансисты-экономисты и прочие социологи играют роль чекистской обслуги. На наших глазах одна группа силовиков перехватывает власть у другой.

Лет пятнадцать назад один околовластный остряк констатировал, что вся политическая борьба в России сводится к конфликту между Первым (разведка) и Вторым (контрразведка) главками КГБ СССР. Сегодня можно сказать, что власть у чекистов отнимает ФСО. Федеральная служба охраны не только стала главным кадровым резервом для президента, но именно ей, как видим, принадлежит сегодня последнее и решающее слово в решении внутриполитических проблем.

Собственно говоря, чем дальше, тем больше внутренняя политика сводится к обеспечению безопасности президента, которая рассматривается как сохранение власти Путина. И здесь выдвижение на первые роли охранников выглядит вполне закономерным.

Однако у телохранителей иная логика, чем у сотрудников других спецслужб. ФСБ по определению должна заниматься «оперативной работой», вести игры с противниками власти, провоцировать их, вербовать агентов и т.д. Поэтому обречена на некий, пусть специфический, но все-таки диалог с оппонентами Кремля.

Для телохранителей все проще. Нужно, чтобы противников власти просто не было в поле зрения, чтобы они не могли доставить хоть какие-то неудобства охраняемому лицу. Идеалом является проезд главы государства по разом вымершей Москве в день инаугурации в 2012 году. К этому идеалу власть, похоже, и намерена стремиться впредь.

Александр Гольц, «Ежедневный Журнал»