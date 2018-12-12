Бабченко подал иск в ЕСПЧ против России

Сколько времени займет рассмотрение иск в суде – никто не знает. Сам Бабченко считает, что на этот процесс уйдет несколько лет.

Российский журналист Аркадий Бабченко подал в Европейский суд по правам человека иск к Российской Федерации, сам журналист сообщил об этом в Facebook.

«Я подал иск в ЕСПЧ. Моим адвокатом стал Бен Еммерсон – адвокат Марины Литвиненко, вдовы Александра Литвиненко. Иск не только про попытку убийства. Там на четырнадцати листах мелким шрифтом про все. И про травлю. И про уголовные дела. И про «Семнадцать друзей хунты». И про слежку. И про Милонова, Первый канал, петицию о лишении гражданства, Лайф, Царьград, список национал-предателей, убийство моих коллег и друзей, запрет на профессию, удушение свободы слова, избиение оппозиционеров, Марину Юденич, Машу Захарову, НТВ, НОД – всех, всех, всех», – подчеркивает в своем сообщении Бабченко.

В комментарии «Левому Берегу» Бабченко подтвердил наличие такого иска.

Сколько времени займет его рассмотрение, Бабченко не знает. «Несколько лет точно. Судя по искам Навального и Pussy Riot – три, четыре, пять лет. Это долгая история», – сказал он.

Размер требований в иске журналиста пока не указан.

«Это будет следуюящая стадия. Пока еще не заявлялась. Сколько это будет конкретно – я не знаю. Будем решать, смотреть по судебной практике и из нее уже выводить сумму», – пояснил он.

Бабченко также рассказал детали подготовки иска к ЕСПЧ.

«Это тоже было что-то вроде отдельной спеоперации. Иск готовился несколько месяцев, в режиме категорической конфеденциальности, чтобы не допустить утечки информации раньше времени. Встречались с адвокатом на конспиративных квартирах в третьей стране. В общем, очередная шпионская история», – рассказал журналист.

Он сфальсифицировал собственную смерть, чтобы остаться в живых. Дискредитировал ли он, таким образом, свою профессию?

Напомним, 29 мая 2018 года появилась информация, что Бабченко был застрелен в своем доме в Киеве. На следующий день СБУ и генпрокуратура показали его живого и заявили, что это была спецоперация, которая позволила выявить вероятного организатора убийства журналиста и получить список людей, которым также может угрожать опасность.

Тогда же силовики сказали, что задержали возможного организатора – исполнительного директора украинско-немецкого СП «Шмайсер» Бориса Германа. Он утверждает, что действительно «заказал» убийство Бабченко бывшему участнику боевых действий на Донбассе Алексею Цимбалюку, однако это была лишь имитация заказа, а на самом деле он действовал под контролем другого лица из одной из украинских спецслужб.

На суде Герман назвал вероятного заказчика из России – Вячеслава Пивоварника, который родился и вырос в Украине, но некоторое время назад уехал в Россию. Пивоварник, со слов Германа, якобы работал в «личном фонде» президента РФ Владимира Путина. В Кремле отрицают существование такого фонда.

30 августа 2018 года Голосеевский районный суд Киева приговорил Германа к 4,5 годам лишения свободы, после того как он пошел на сделку со следствием.

«Украинско-Российское обозрение»