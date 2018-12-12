Альфа-банк продается. Почему в России государство контролирует крупный бизнес?

Возможная продажа Альфа-банка вновь оказалась в центре внимания СМИ. Накануне Financial Times сообщила о том, что «Альфа-групп» ведет соответствующие переговоры.

В числе покупателей назывались ВТБ и UniCrerdit. Сумма контракта оценивалась в $7-8 млрд. Все потенциальные участники сделки, а также Сбербанк заявили, что не планируют покупать Альфа-банк. В самой кредитной организации в очередной раз категорически опровергли слухи о собственной продаже. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что дыма без огня не бывает.

Почему постоянно возникают слухи о продаже Альфа-банка, ЛУКОЙЛа и других еще оставшихся крупных частных компаний? Потому что это вытекает из логики текущего момента, из политической задачи. Государство должно так или иначе контролировать крупный бизнес.

Зачем? Чтобы не дай бог ничего бы лишнего не профинансировал, не пришло бы ему в голову некой крамолы – поставить на какую-то другую партию или отдельного лидера. Или что он вдруг захотел бы продать часть себя иностранцам, которые могут оказаться намного хуже доморощенных политиков. Да мало ли что еще может случиться. Пусть даже неосознанно, крупные частные бизнесмены могут решиться на опрометчивый поступок.

Вот это непредвиденное необходимо исключить – все должно быть предсказуемо и понятно. Все равноудалены, но при этом понимают сигналы сверху. Раньше, до всех последних событий, достаточно было доверить стратегические активы проверенным людям, которые все эти сигналы понимают и не подкачают. Однако эти самые люди за все прошедшие годы открытости успели стать, что называется, гражданами мира и закрываться не очень хотят или не готовы. А нынешней России придется, вернее, приходится это делать.

Наверное, не все олигархи готовы закрыться, работать только внутри страны и во всем ее поддерживать. Ну, а если сам в себе не уверен, тогда не нужно рисковать – продай бизнес и живи спокойно, где хочешь, чувствуй себя в безопасности. Благо при лояльности к действующей власти за имущество дадут неплохие деньги. Примеров сколько угодно.

Вот, например, недавно был продан ВТБ крупнейший частный ритейлер «Магнит». Фридман, Авен и компания, как бы это сказать, – они не очень вписываются в действующие тренды, имидж у них такой. Они пусть даже чисто внешне, но напоминают западный вектор развития. То есть, возможно, никто их не заставляет и не вынуждает – им предлагают определяться, кто они и с кем – граждане мира или просто руководители крупных компаний. Что-то вроде обычного советского директора, правда, с миллиардным состоянием.

В итоге, может быть, конкретно сейчас Альфа-банк, не продается. Но по логике вещей, как это было сказано выше, он, скорее всего рано или поздно должен перейти в лоно государства или как-то измениться.

Равно как «Яндекс», и что там еще осталось частное? Времена сейчас сложные. А банковская система – кровь экономики. Здесь нельзя рисковать. Другой вопрос, насколько эффективной будет экономика с государственными менеджерами и под неусыпным оком государства? Но сейчас речь не об эффективности. Сейчас нужно сделать, чтобы не было как в Париже. А все остальное – дело прекрасной России будущего.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»