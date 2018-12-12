Аркадий Бабченко против Российской Федерации. Журналист подал иск в ЕСПЧ

Журналист Бабченко подал в ЕСПЧ иск против Российской Федерации. Основная цель судебного разбирательства – вскрыть всю преступную сущность путинского режима.

Главная новость на обложке Бильд сегодня – «Путин систематически дает приказы убить. Преследуемый журналист подал в суд на Путина». ЕСПЧ подтверждает получение иска. «Мы подтверждаем, что Суд получил обращение господина Бабченко» — заявили в Страсбурге, пишет на своей своей странице в Facebook журналист.

Ну, что. Начинаем новый сериал «Аркадий Бабченко против Российской Федерации». Я подал иск в ЕСПЧ. Моим адвокатом стал Бен Еммерсон – адвокат Марины Литвиненко, вдовы Александра Литвиненко.

Иск не только про попытку убийства. Там на четырнадцати листах мелким шрифтом про все. И про травлю. И про уголовные дела. И про «Семнадцать друзей хунты». И про слежку. И про Милонова, Первый канал, петицию о лишении гражданства, Лайф, Царьград, список национал-предателей, убийство моих коллег и друзей, запрет на профессию, удушение свободы слова, избиение оппозиционеров, Марину Юденич, Машу Захарову, НТВ, НОД – всех, всех, всех.

С фоточками. Видосиками. Доносиками.

Главная новость на обложке Бильд сегодня — "Путин систематически даёт приказы убить. Преследуемый журналист подал в суд… Опубліковано Аркадієм Бабченком Середа, 12 грудня 2018 р.

Я ж мужик вредный. Все эти годы я все складывал в отдельную папочку. Ну, вот, пришло время эту папочку открыть.

Я ж вас предупреждал, мои любимые – я буду свидетельствовать.

Пацан сказал, пацан сделал. Я буду.

Сумма иска пока не определена. Это следующий этап. Вкатим норм. Не сомневайтесь. Мне есть на что потратить деньги. Снайперам вечно же что-то надо.

Но дело не в этом. Дело в том, что вся эта замечательная карамель, которую годами творила эта замечательная страна, будет теперь показана, рассказана и доказана в международном суде.

Настала моя очередь возить их мордой по столу.

Не благодарите.

Аркадий Бабченко, Facebook