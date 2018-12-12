Спикеру МИД России Захаровой подарили новый загородный дворец

В России представители кремлевской «элиты» не стесняясь идут на прямое нарушение законодательства. Спикер российского внешнеполитического ведомства получила запрещенный подарок.

Спикер МИД Мария Захарова получила от бизнесмена Юрия Ковальчука запрещенный чиновникам подарок – загородное поместье «в стиле русской дачной усадьбы». Телепрограмма «Дачный ответ» телеканала «НТВ» живущего с мужчинами Ковальчука построила Захаровой малый дворец с галереей, балконом и танцевальным залом-столовой.

«Команда «Дачного ответа» исполнила их мечты: на участке вырос просторный стеклянный павильон в стиле русской старинной усадьбы. Особыми украшениями этого пространства стали добротная изразцовая печь, изящный балкон и полотна с вышивкой, – комментирует вручение подарка передача «Дачный ответ».

К зданию прилагается антикварная мебель, изразцовая печь, система «умный дом» и подогрев полов. Жаловавшаяся на покупки в плебейском «Ашане» с «обычными людьми» признается, что за «много лет» на госслужбе выклянчила у Ковальчука пристройку в нарушение антикоррупционных законов.

«НТВ»