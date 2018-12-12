Альянс Путина и Мадуро. Зачем Россия делится «величием» с Венесуэлой?

Почему Путин согласен платить за трансатлантические перелеты своих бомбардировщиков, а Китай – нет?

«Это очень важная встреча стратегических союзников» – так прокомментировал президент Венесуэлы Николас Мадуро свои переговоры с Путиным, прошедшие 5 декабря в Москве. Немного раньше, в конце ноября, в Каракасе побывал исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, пытавшийся понять, что же делать с долгами Венесуэлы по российским кредитам на общую сумму в $17 млрд, которые Москва с 2006 го. выдавала сначала Чавесу, а затем и Мадуро, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Сергей Ильченко.

Вопрос этот, надо сказать, довольно острый: гиперинфляция в Венесуэле к концу года может превысить 4 млн процентов, а США готовятся объявить ее «государством – спонсором терроризма». Среди других неприятных новостей, которые Сечин привез в Москву из ноябрьской поездки, было и то, что, в отличие от России, Венесуэла аккуратно и вовремя рассчитывается с Китаем, где тоже набрала долгов, причем в разы больших – за $50 млрд.

Тем не менее выводы Сечина, судя по всему, были довольно оптимистичны. И хотя Мадуро, вероятно, пришлось оправдываться за то, что с китайцами он рассчитывается аккуратнее чем с россиянами, венесуэльский диктатор увез в домой еще $6 млрд которые Россия обещала инвестировать в экономику Венесуэлы, и контракт на поставку 600 тыс. т зерна – естественно, тоже в долг.

Рассчитываться за все эти поставки Венесуэла может только нефтью, что и порождает проблемы. Но ввиду того, что ее нефтедобывающая отрасль пребывает в кризисе и объемы добычи падают, она просто не успевает высосать и реализовать нефти столько, сколько это необходимо для всех расчетов по графику. И поскольку Китай, в отличие от России, не является стратегическим союзником Мадуро, а просто дает ему в долг, то с ним и рассчитываются в первую очередь, а расчеты с Россией по-дружески и по-родственному отстают от графика.

Тем не менее в ходе встречи в Ново-Огарево все прошло наилучшим образом. Путин заявил о поддержке усилий Мадуро, направленных на урегулирование отношений с оппозицией, и осудил попытки изменения режима в стране силой. Мадуро, в свою очередь, поговорил с Путиным любимую кремлевскую тему – о строительстве многополярного мира, подчеркнув, вероятно, что Венесуэла готова строить его только с Москвой, а с Пекином – никогда.

Основная часть средств, $5 млрд, будет вложена в нефтяную промышленность страны. Когда-то, еще до Чавеса, нефть приносила Венесуэле огромные доходы. Теперь же нефтедобыча едва покрывает затраты и балансирует на грани коллапса – на фоне гиперинфляции и массовой миграции, лишающей ее квалифицированных кадров. С начала 2017 г. она упала на треть – с 2,1 до 1,3 млн баррелей в сутки, а нынешний уровень, по данным ОПЕК, стал минимальным за почти полвека. Между тем, именно нефть приносит Венесуэле более 90% валютных доходов.

Еще $1 млрд Россия вложит в добычу в Венесуэле золота. Сверх всего этого Москва окажет венесуэльской армии поддержку в техническом обслуживании и ремонте ее вооружений.

«С момента первого визита команданте Чавеса в Россию мы всегда могли рассчитывать на ее народ и правительство, – заявил Мадуро. – Итоги визита позволяют нам занять выгодное положение, чтобы бороться за благополучие Венесуэлы в 2019-2025 годах».

Впрочем, несмотря на задержки по выплатам, Россия не осталась внакладе! Пусть с ней не рассчитываются так же аккуратно, как с Китаем, зато менее чем через неделю после мадуровского визита МО РФ сообщило: два стратегических бомбардировщика Ту-160, а также транспортный Ан-124 и Ил-62, вероятно, с техниками и запчастями для обслуживания Ту-160 в ходе подготовки к обратному перелету, приземлились в международном аэропорту Каракаса.

Конечно, такой троллинг Америки дорого стоит – а то, что Китай не желает самоутверждаться подобным образом, это, в конце концов, его дело. Не хочет – и не надо, больше места в аэропорту Каракаса достанется российским Ту-160.

Надо также признать, в этом есть своя логика: если союзник стратегический, то и бомбардировщики должны быть такими же. Опять же, и Каракасу было приятно: министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино тут же заявил, что прибытие российских самолетов говорит о подготовке к защите Венесуэлы «до последнего дюйма, когда это будет необходимо». И России, само собой, с таким другом, как Мадуро, тоже не так одиноко в кольце врагов.

Конечно, во враждебных Штатах о российском перелете немало позлословили. Представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг заявил, что в ситуации, когда США отправляют гражданскому населению гуманитарную помощь, Россия посылает военные самолеты, и что правительству Венесуэлы лучше бы сосредоточиться на нуждах и страданиях своего народа и на поиске гуманитарной поддержки, чтобы их уменьшить, а не на милитаристских играх.

Мэннинг также заявил, что кризис в Венесуэле может быть разрешен только после восстановления там демократического правительства, верховенства права и уважения к основным правам и свободам человека. Но в Каракасе не боятся его угроз. И сам Мадуро, и его окружение твердо знают: до тех пор, пока у них в друзьях Путин, никакие демократические бедствия венесуэльцам не грозят, а к крайней нищете они уже привыкли и даже полюбили как родную, став еще более похожими на россиян – и еще на шаг отдалившись от китайцев.

Но и россияне, благодаря союзу Каракаса и Москвы, тоже делают свой шаг навстречу жителям Венесуэлы. Венесуэльскую нефть, полученную в счет долгов, отправляют танкерами для переработки в Индию, после чего ее следы теряются. Таким образом, россиянам, за вычетом Путина и Сечина, взамен $23 млрд достанется только блеск имперского величия.

Что, возможно, и не вполне равноценно с материальной стороны, но зато высокодуховно, скрепно, православно, и наверняка укрепляет готовность россиян к защите России «до последнего дюйма, когда это будет необходимо», аналогичную готовности венесуэльцев защищать Венесуэлу.

От чего защищать? Конечно же, от американских угроз, озвученных Мэннингом: от прихода к власти демократического правительства, грозящего учинить в стране верховенство права и уважения к основным правам и свободам человека.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»