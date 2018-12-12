ЕС рассматривает возможность финансовой помощи украинскому Приазовью

Финансовая помощь, в случае ее одобрения в ЕС, будет предназначаться для прилегающих к Азовскому морю регионов на юго-востоке Украины.

Европейский Союз изучает возможности оказания финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю регионам на юго-востоке Украины, включая порт Мариуполь. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила об этом на заседание Европарламента, сообщает «Deutsche Welle».

Отмечается, что на заседании Европарламента 11 декабря она приветствовала успехи Киева в вопросе проведения реформ.

«То, что для нас играет наибольшую роль, – это та поддержка, которую мы можем оказать», –заявила глава европейской дипломатии, добавив, что речь идет о Европейском инвестиционном банке.

При этом Могерини отметила, что перед украинскими властями стоит еще целый ряд серьезных проблем. Речь идет об установлении некоррумпированной судебной системы, преодолении злоупотреблений в банковском секторе и предотвращении «атак против гражданского общества».

«Deutsche Welle»