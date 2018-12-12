Конгресс США выступил против строительства «Северном потока-2»

Палата представителей Конгресса США приняла резолюции об Азовском море и «Северном потоке-2».

Палата представителей Конгресса США приняла две резолюции, в которых выступила против завершения строительства российского газопровода «Северный поток-2» и осудила военную агрессию РФ против Украины в Керченском проливе, сообщает посольство Украины в США в Facebook.

В резолюции против завершения строительства российского газопровода, в частности, содержится призыв к правительствам европейских государств отказаться от «Северного потока-2».

Кроме этого, выражается поддержка введению санкций в отношении газопровода согласно части 232 «Закона о противодействии противникам Америки путем санкций».

«В резолюции также отмечается, что «Северный поток-2» является шагом в обратном направлении в том, что касается обеспечения энергетической безопасности Европы и интересов США.

Документ содержит настоятельный призыв к президенту США использовать все имеющиеся инструментарии, чтобы поддержать энергетическую безопасность Европы через политику уменьшения ее зависимости от российских энергоносителей», – сообщает украинское посольство.

В резолюции об Азовском море Палата представителей осуждает нападение РФ на корабли ВМС Украины в Керченском проливе как таковое.

«Документ призывает РФ немедленно вернуть суда и их экипаж Украине, прекратить нарушать суверенитет нашего государства и препятствовать украинскому судоходству через Керченский пролив, которое имеет на это право в соответствии с международными нормами и договоренностями», – говорится в сообщении.

Резолюция также подтверждает приверженность США предоставлять украинскому народу политическую, экономическую помощь и помощь в сфере безопасности, необходимую для обеспечения ее независимости, демократического развития и процветания.

В документе отдельно содержится призыв к президенту США, союзникам и партнерам Соединенных Штатов заставить РФ ответить за продолжающуюся агрессию против Украины.

Строительство газопровода «Северный поток-2» через Балтийское море уже началось и, как ожидается, будет завершено к концу 2019 года.

Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода «Северный поток-2», сообщила, что более 200 километров морской части трубопровода уже построено.

С конца 2019 года газотранспортный коридор «Северный поток-2» должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что «Северный поток-2» увеличит зависимость ЕС от «Газпрома», который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Посольство Украины в США