Конгресс США признал Голодомор геноцидом украинского народа

В след за Сенатом США, Палата представителей единогласно проголосовал за резолюцию по признанию Голодомора геноцидом украинского народа.

Палата представителей Конгресса США единогласным решением приняла резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа, сообщает посольство Украины в США в Facebook .

«Таким образом, на сегодня обеими палатами Конгресса США принято решение, в которых Голодомор признан геноцидом украинского народа», – подчеркивает посольство.

Отмечается, что постановочная часть документа содержит признание выводов Правительственной Комиссии США относительно Голода в Украине (от 22 апреля 1988 года) о том, что «Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 гг. геноцид против украинцев».

«Как и аналогичная резолюция, которая была принята Сенатом США 3 октября этого года, документ также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.

Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии», – говорится в сообщении.

Соавторами резолюции выступили более три десятка конгрессменов от Демократической и Республиканской партий.

Резолюция была представлена ​​8 июня этого года.

Комментируя принятие резлюции, президент Украины заявил, что это «без сомнения историческое решение теперь уже всего Конгресса США».

Ухвалено рішення, якого українці чекали десятиліттями та над яким невтомно працювали наша дипломатія та українська громада у США. Палата представників Конгресу США визнала Голодомор геноцидом українського народу. Це без сумніву історичне рішення тепер вже всього Конгресу США. pic.twitter.com/SuamainIP8 — Петро Порошенко (@poroshenko) December 11, 2018

Напомним, что более 20 штатов так признали Голодомор геноцидом украинского народа.

Посольство Украины в США