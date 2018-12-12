Россия хочет, чтобы договоров по Азовскому морю не было, – Портников

Россия пытается показать всему миру, что «Украина сама разрушает правовое пространство двусторонних договоренностей».

Один из ближайших советников Владислава Суркова Алексей Чеснаков в своем телеграмм-канале отметил, что прекращение Украиной договора о дружбе с Россией ставит под сомнение всю систему российско-украинских соглашений, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

«Нет договора о дружбе – нет договора по Азовскому морю и Керченскому проливу. Такова юридическая и политическая логика, причинно-следственная связь. Таким образом, Украина сама себя лишает права свободного судоходства в этом регионе», – отмечает Чеснаков.

Обнародование этой позиции совершенно не случайно произошло именно сегодня, в день встречи в «нормандском формате», участники которой должны обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг керченского кризиса. Это то, что будет доказывать участникам встречи Владислав Сурков: Украина сама разрушает правовое пространство двусторонних договоренностей, а России остается разве что сокрушенно разводить руками и удивляться киевским «провокаторам».

Но эта логика лжива по самой своей сути. Это примерно как вечные российские доказательства того, что вступление Украины в НАТО угрожает интересам национальной безопасности России, а сама «миролюбивая» Россия никому не угрожает, а только удивляется агрессивности НАТО и политике расширения альянса. Но Россия напала на Украину, оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе именно тогда, когда Украина была внеблоковым государством. А вот если бы Украина была членом НАТО, агрессор бы остановился у наших границ, как он остановился у границ стран Балтии.

То же самое – и с договором по Азовскому морю. Россия напала на наши корабли тогда, когда еще действует договор о дружбе между двумя странами, а значит – никакая система российско-украинских соглашений не размывалась даже по определению советника Суркова. Тем не менее это не помешало россиянам обстрелять украинские корабли и захватить в плен их экипажи. Не говоря уже о том, что никакой свободы судоходства в акватории Керченского пролива и Азовского моря уже давно нет – Россия делает все возможное, чтобы силой доказать свое право контролировать и пролив, и море.

Но Москве сейчас важно другое – доказать, что никакого правового пространства между Россией и Украиной не существует – и не по причине российской агрессивности, а по причине украинской неконструктивности. И после констатации этой «неконструктивности» продолжать утверждать право силы вместо международного права всюду, где Москве позволят это сделать.

Виталий Портников, «Espreso.TV»