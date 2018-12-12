«Выкорчевать» русское самосознание из Украины, – Цимбалюк

Глава российско внешнеполитического ведомства Лавров в очередной раз озвучил пропагандистские тезисы о «господствующей в Украине политики «русофобии».

Глава МИД России снова смело выступил в защиту российских соотечественников в нашей галактике, и особенно в Украине, – об этом рассказывает в своем видеоблоге корреспондент «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Если прошлое видео было посвящено профессиональным «русофобам», то нынешний выпуск видеоблога целиком посвящен их основным «оппонентам».

Роман Цимбалюк, «УНИАН»