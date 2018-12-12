123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Зона "русского мира"

«Выкорчевать» русское самосознание из Украины, – Цимбалюк

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
12 декабря 2018

Глава российско внешнеполитического ведомства Лавров в очередной раз озвучил пропагандистские тезисы о «господствующей в Украине политики «русофобии».

Глава МИД России снова смело выступил в защиту российских соотечественников в нашей галактике, и особенно в Украине, – об этом рассказывает в своем видеоблоге корреспондент «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Если прошлое видео было посвящено профессиональным «русофобам», то нынешний выпуск видеоблога целиком посвящен их основным «оппонентам».

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: Роман Цимбалюк, Россия, русофобия, русский мир, Сергей Лавров, Украина

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены