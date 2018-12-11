Украинский консул добился посещения еще шестерых моряков в «Лефортово»

Состояние здоровья украинских моряков – удовлетворительное. Настроены оптимистично – надеются на скорое возвращение в Украину.

Украинский консул посетил еще шестерых захваченных Россией украинских моряков в московском СИЗО «Лефортово». Официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил об этом изданию «Интерфакс-Украина».

«Сегодня консул посетил шестерых моряков. По его информации, состояние здоровья ребят – удовлетворительное. Настроены оптимистично – надеются на скорое возвращение в Украину. Решаем комплекс вопросов по обеспечению защиты их прав как военнопленных. Завтра встреча еще с пятью моряками», – сказал Кирилич.

Ранее, 6 декабря, украинский консул посетил троих раненых военнопленных моряков в «Матросской тишине», а также четверых в «Лефортово».

Напомним, российские военные 25 ноября захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира – 24 человека – доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех на два месяца. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся сейчас.

Европейский суд по правам человека обязал Россию обеспечить раненых моряков соответствующим лечением. Кроме того, Украина должна подать межгосударственное заявление в ЕСПЧ о нарушении прав моряков до 7 января 2019 года.

После агрессии в Керченском проливе в 10 областях Украины, приграничных с РФ и непризнанным Приднестровьем, было введено военное положение.

«Интерфакс-Украина»