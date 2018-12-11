Фридман пытается продать Альфа-банк

По сообщениям источников Фридман пытается избавится от всех своих, ставших «токсичными», российских активов.

Владельцы российского Альфа-банка общались с конкурентами, в том числе с ВТБ и итальянским UniCredit, на предмет его продажи, пишет «Financial Times» со ссылкой на семь осведомленных источников.

Дальше разговоров, впрочем, дело не дошло. Переговоры с UniCredit начались и закончились больше года назад, переговоры с ВТБ прошли несколько месяцев назад.

Глава «Альфа-Групп» Михаил Фридман оценил банк в 7-8 млрд долларов. Один из источников газеты, высокопоставленный сотрудник российского госбанка, сказал, что Фридман «уже некоторое время искал выход» из российских активов из-за противостояния с Западом.

В Альфа-банке заявили, что категорически опровергают факт переговоров.

Но Financial Times не первое издание, которое пишет об Альфа-банке. На прошлой неделе о возможной продаже банка сообщил портал Business New Europe.

Напомним, что Фридману принадлежат два банка в Украине: Альфа-банк Украина и Укрсоцбанк.

«Financial Times»