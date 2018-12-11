В Украине ликвидируют «дочку» российского банка ВТБ

Принято решение отказаться от проведения конкурса по определению принимающего банка, который взял бы обязательства обанкротившейся «дочки» ВТБ.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц отказался от проведения конкурса по выбору принимающего банка для признанного неплатежеспособным АО «ВТБ Банк», передает «Экономическая Правда» ссылаясь на пресс-служба Фонда.

«Исполнительная дирекция Фонда 6 декабря приняла решение отказаться от проведения конкурса по определению принимающего банка с целью отчуждения ему обязательств неплатежеспособного банка АО «ВТБ Банк», гарантируемых Фондом … и признать его несостоявшимся», – сказано в сообщении.

Указанный в сообщении пункт закона предусматривает ликвидацию банка с возмещением со стороны Фонда средств по вкладам физических лиц.

Национальный банк 27 ноября признал ВТБ Банк неплатежеспособным, утром 28-го в главный офис банка вошла временная администрация Фонда гарантирования.

«Экономическая Правда»