В США считают «Северный поток-2» российским инструментом воздействия на Европу

Конгресс США рассматривает несколько законопроектов, направленных против энергетического сектора России и ее экспортных возможностей, ослабляя ее влияние в Европе.

В Государственном департаменте США считают проект «Северный поток -2» российским инструментом воздействия на Европу. Помощник госсекретаря по энергоресурсам Фрэнк Фэннон заявил об этом во вторник 11 декабря, передает «Голос Америки».

По его словам, Конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России и ее экспортных возможностей, чтобы сократить зависимость Европы от российской нефти и газа.

«В данный момент мы не можем комментировать конкретные элементы законотворчества, но мы отслеживаем ситуацию довольно внимательно», – отметил Фэннон.

Первым на рассмотрении находится рекомендательная резолюция, в которой Конгресс выражает неприятие строительства трубопровода «Северный поток– 2», предназначенного для доставки российского газа в Германию по дну Балтийского моря. Решение по этой резолюции может быть принято уже на этой неделе.

«Мы ожидаем, что Конгресс примет решение по этому вопросу и давление на российский энергетический сектор в результате будет только возрастать», – сказал Фэннон.

Он также отметил, что «Северный поток-2» удвоит объемы природного газа, который Россия может поставлять напрямую в Германию под Балтийским морем, в обход Украины. Ожидается, что его строительство будет завершено не позднее 2019 года. Объем прокачиваемого газа в страны Евросоюза может составить до 55 млрд кубических метров.

«Газпром» является единственным акционером проекта, который несет половину затрат. Западными партнерами «Газпрома» являются германские компании Uniper и Wintershall, англо-голландская группа Royal Dutch Shell, французская Engie и австрийская OMV.

Фэннон призвал российских партнеров выйти из этого предприятия.

«Неприятие «Северного потока-2» Соединенными Штатами объясняется нашей сохраняющейся тревогой по поводу того, что трубопровод представляет широкую геостратегическую угрозу европейской безопасности, о чем мы постоянно говорим лидерам на всем континенте», – отметил помощник госсекретаря.

Фэннон подчеркнул, что «диверсификация» энергетики является ключом к сохранению энергетической независимости Европы. Он упомянул несколько проектов, направленных на достижение этой цели, в частности – строительство связующего трубопровода (интерконнектора) между Грецией и Болгарией, синхронизацию электросетей стран Балтии с континентальной Европой и строительство терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) на острове Крк в Хорватии.

Напомним, газопровод «Северный поток 2» (Nord Stream 2) должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Украина уверена, что газопровод не только навредит экономике Украины, но будет также иметь пагубные экономические и политические последствия для всей Европы.

Ранее Европарламент выступил за отмену «Северного потока-2».В Берлине же заявили, что отказ от «Северного потока-2» снизит способность Германии помогать Украине.

В августе глава МИД Великобритании Джереми Хант призвал ЕС присоединиться к санкциям США против России и заблокировать проект. Он также отметил, что дешевле было бы инвестировать в модернизацию украинской ГТС.

«Голос Америки»