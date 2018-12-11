Бывший военнослужащий штаба ЧФ РФ осужден по обвинению в шпионаже в пользу Украины

В России приговорили к 14 годам бывшего военного по обвинению в шпионаже в пользу Украины. Пархоменко признали виновным в выдаче гостайны РФ и госизмене.

В России приговорили к 14 годам бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота РФ капитан второго ранга запаса Леонида Пархоменко по обвинению в шпионаже в пользу Украины, сообщило агентство «ТАСС».

Северо-Кавказский окружной военный суд признал Пархоменко виновным в выдаче гостайны РФ и госизмене.

Пархоменко был задержан и арестован в ноябре 2016 года. По утверждению ФСБ России, «Пархоменко, выполняя задания Главного управления разведки Министерства обороны Украины, собирал и передавал иноспецслужбе составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота».

По данным Министерства обороны Украины на территории Крыма нет ни украинских разведчиков, ни диверсантов.

Пархоменко служил на штабных должностях и уволился с Черноморского флота в 2005 году.

«ТАСС»