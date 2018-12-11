Откуп, полумеры, но без санкций. ЕС не намерено наказывать Кремль за агрессию на Азовском море

В Европейском Союзе вместо ужесточения санкций против РФ предложили 50 млн евро, мониторинговую миссию и новый механизм давления.

Итогом встречи глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, состоявшейся 10 декабря в Брюсселе, стала декларация намерений и полумер, а не ужесточение санкционного давления на Россию в связи с ее атакой на украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» с последующим пленением украинских моряков и их незаконным удержанием в московских казематах, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Правда, сюрпризом решение, точнее, отсутствие конкретного решения в вопросе санкций могло быть лишь для тех, кто не следил за реакцией на инцидент в районе Керченского пролива со стороны ключевых политикоформирующих государств ЕС – Германии и Франции.

Впрочем, даже не зная о позиции ФРГ и Франции по этому вопросу, исходя из поступающих из Брюсселя новостей было можно было понять, что санкций на данном этапе не предвидится. Во-первых, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль говорила, что никакие соответствующие решения еще не приняты. Подтвердил это и глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, подчеркнувший, что данный инцидент является «вопиющим нарушением международного права» россиянами, а потому его оставлять без ответа нельзя.

Во-вторых, глава украинской дипломатии Павел Климкин в комментарии журналистам после встречи хоть и сообщил, что «услышал предварительную поддержку таких санкций», также отметил, что это решение (о введении санкций) нуждается в длительном анализе. И точка. После этой фразы все стало ясно.

Однако скопировать троицу обезьян Мидзару, Кикадзару и Ивадзару Евросоюз тоже не мог. Есть и Украина, и США, и ряд членов блока, которые не дают спустить на тормозах тему стремления России аннексировать акваторию Азовского моря. Поэтому Брюссель отреагировал. Каким же образом?

Первое. Хотите санкций? Пожалуйста. ЕС ввел таковые в отношении девяти лиц, причастных к организации «выборов» в ОРДЛО.

Второе. Министры на встрече одобрили инициативу МИД Нидерландов о создании нового механизма санкций против нарушителей прав человека. Таким очень часто выступает Россия. Механизм, получивший «зеленый свет» в Брюсселе, ее – РФ – и касается.

В офисе главы дипломатии ЕС Федерики Могерини сделали важное заявление: завязанная на «Минск» политика санкций не работает, а потому существует необходимость в создании нового инструмента наказания Москвы. Но появится он не завтра. Как пояснил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, в ближайшие несколько месяцев Европейская служба внешних связей должна разработать соответствующее предложение.

Понятно, что затем последуют дискуссия, внесение правок, новые саммиты, кто-то будет артачиться (например, Италия) и т. д. – это процесс тоже на несколько месяцев. Хотя, следует признать, сама по себе идея неплоха и сигнализирует о появлении более комплексного подхода к реагированию на действия Кремля вкупе с ранее уже аналогично согласованным механизмом санкций в отношении лиц и стран, применивших химоружие.

Но вернемся к украинскому вопросу. Третье. Чтобы как-то компенсировать отсутствие решения по санкциям, Могерини от имени блока анонсировала предоставление Евросоюзом помощи украинскому Приазовью. Но окончательного «да», похоже, еще нет. Рассматриваются «несколько вариантов». Среди них, к примеру, совместная программа Европейского инвестиционного банка на 50 млн евро.

Четвертое. Создание мониторинговой миссии в Керченском проливе. Напомним, эта идея, в контексте расширения поля деятельности СММ ОБСЕ, уже озвучивалась ранее. В Брюсселе вопрос подняли снова. В частности, по словам Климкина, с предложением выступил его немецкий коллега Хайко Маас. Так что это тоже своеобразная компенсация, но уже со стороны Германии – за то, что Берлин отказался поддержать ужесточение санкций. Глава украинского МИДа, в свою очередь, отметил, что инициатива Мааса сама по себе является санкцией в отношении РФ.

Впрочем, к сожалению, все это очень похоже на банальный откуп и имитацию бурной деятельности. Пока все инициативы, как бы аппетитно они ни выглядели, остаются на уровне деклараций. Конечно, никто никому ничего не должен. ЕС и без того утомлен новыми вызовами, сопряженными с российскими посягательствами на суверенитет Украины, которые случаются на фоне множества его собственных проблем.

Только вот во многих сферах многих стран блока именно Россия становится источником и организатором этих проблем, подспудно, но щедро осыпая Евросоюз двусмысленностями, манипуляциями и откровенным враньем. Sold! – кричат в ответ некоторые члены блока. Но не британцы, кстати. После отравления Скрипалей последние иллюзии касательно Кремля на туманном Альбионе отошли в небытие. Потому-то именно еще не покинувшая ЕС Великобритания на сегодняшний день является тем игроком, который пытается отрезвить партнеров. К сожалению, не всегда успешно,.

Взять хотя бы вчерашний саммит в Брюсселе. Одновременно с ним еврокомиссар по вопросам безопасности, бывший посол Великобритании во Франции Джулиан Кинг по полочкам разложил кремлевскую кампанию дезинформации, ставшую ответом на актуализацию Киевом темы оккупации Азовского моря Россией.

По словам Кинга, кампания эта началась больше года назад. За прошедшее время россияне рассказывали и о заражении холерой Азовского моря Украиной, и о попытке украинских спецслужб протащить ядерную бомбу в оккупированный Крым, и о работах по дноуглублению с целью пропустить на Азов корабли НАТО, и о планах США по украинско-российскому столкновению в регионе, якобы вынашиваемых с 1990-х годов.

Британский дипломат сообщил, что сложную сеть российского фейкотворчества обнаружило подразделение Европейской комиссии – East StratCom. Но что более важно, Кинг привязал атаку на украинские катера и судно к этому потоку лжи. «Если вы думаете, что инцидент возник ниоткуда, вы ошибаетесь», – сказал он в Брюсселе.

Но, видимо, позиция еврокомиссара министров иностранных дел блока не особо впечатлила. Да и европейцев в целом, если уж так подумать. Поскольку синхронно с саммитом в Брюсселе регламентный комитет ПАСЕ решил несколько ослабить вероятные антироссийские санкции.

Нет, право голоса российской делегации во время голосования по резолюциям и другим решениям Парламентской ассамблеи не возвращают. Однако в случае возвращения делегатов из РФ в ПАСЕ они смогут участвовать в выборах генсека Совета Европы, комиссара по правам человека, президента ПАСЕ и судей Европейского суда по правам человека.

Помня о вляпавшихся в скандал из-за контактов с Россией руководителей и попытках Москвы оказывать влияние на Ассамблею, в рациональности этого решения комитета начинаешь сомневаться. Хотя с точки зрения именно ПАСЕ, оно, в принципе, понятно: Россия не платит взносы, а это 10% бюджета.

Что еще занятно. На фоне дискуссии в Брюсселе, по результатам которой Украина и, например, Литва ожидали санкций, всплывает информация, что у Владимира Путина было удостоверение «Штази» – Министерства госбезопасности ГДР. Как сообщает Bild, «ксиву» майора Путина нашли в архиве бывшего райуправления восточногерманского аналога КГБ в Дрездене. Удостоверение было выдано 31 декабря 1985 года и продлевалось до конца 1989-го.

На первый взгляд, ничего такого. О работе Путина в качестве агента КГБ в Германии известно уже давно. Что меняется от появления подтверждения выдачи таких удостоверений советским силовикам? На самом деле этот факт показывает, насколько советские спецслужбы были вовлечены в деятельность коллег-сателлитов. А такая тесная связь не исчезает бесследно.

Вчерашний майор, а ныне бессменный авторитарный лидер России, все так же близок к Европе, и, в первую очередь, к Германии, как и тогда. При этом руководство ФРГ строит «Северный поток-2» и время от времени лелеет надежды на диалог с Кремлем. Даже в текущих условиях.

К слову, пока Маас предлагал в Брюсселе расширение мониторинговой миссии, канцлер Германии Ангела Меркель тоже не бездействовала в вопросе реагирования на инцидент в Керченском проливе. Она провела телефонный разговор с Путиным, в ходе которого призвала освободить украинских моряков и обеспечить полноценное судоходство в проливе.

Хозяин Кремля, конечно же, пытался убедить визави в том, что это все происки украинцев и американцев. Освобождать моряков, судя по всему, Путин пока не намерен. Напротив – в России им «шьют»статью о терроризме, увеличивая срок незаконного заключения до шести лет. Делается это с целью усилить переговорную позицию и создать комфортные условия для торгов. Плюс таким образом происходит «накачка» населения РФ, которое Кремль убеждает в неизбежности наказания для врага.

И еще один важный момент: террористами украинских моряков оккупанты хотят выставить по той причине, что в противном случае придется признавать их военнопленными. А это Москва делать отказывается, твердя: «Войны нет». Возникает коллизия: плененные – безусловно, комбатанты, захваченные в форме, с вооружением и вследствие столкновения в бою (таковым является и одностороннее открытие огня).

Кстати, Украина грушников Александрова и Ерофеева тоже судила как террористов, но не как комбатантов, поскольку Россия от них по привычке отказалась. Однако Киев ни на миг не подвергал сомнению ни статус, ни принадлежность украинских моряков.

В любом случае непризнание Россией украинских моряков комбатантами позволяет факт боестолкновения заболтать, задвинуть подальше в попытках если не убедить ЕС в том, что это провокация украинской стороны, то хотя бы заставить сомневаться в необходимости введения новых санкций.

И сомнения такие есть. Евросоюз воздержался от новых мер в отношении России. Правда, есть вероятность, что текущая эскалация на Азове может стать основой для перекраивания механизма санкций на нескольких уровнях. Возможно, больше конкретики от ЕС поступит во время визита в Брюссель президента Петра Порошенко, намеченного на 12-13 декабря.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»