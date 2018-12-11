Узбекистан возобновил импорт украинского сахара

Ранее в Узбекистане заявляли о готовности ввести санкции против украинского импорт, прежде всего сахара.

Узбекистан постепенно начал таможенное оформление товаров украинского происхождения, которые предварительно были заблокированы.В Министерстве экономического развития и торговли сообщили об этом в ответ на запрос Национальной ассоциации производителей сахара «Укрцукор».

«Начиная с середины ноября сахар и другие грузы, поступавшие в Узбекистан из Украины, перестали растамаживать. Именно поэтому ассоциация обратилась в МЭРТ и Минагропрод с просьбой решить ситуацию, ведь Узбекистан остается основным импортером украинского сахара», – напомнили в ассоциации.

На сегодня мы имеем подтверждение от сахарных компаний и заводов, процесс растаможки начался, и надеемся на дальнейшее «потепление» торговых отношений, ведь даже с учетом всех трудностей, 47% от всего объема экспорта сахара за ноябрь был осуществлен именно в Узбекистан», – заявил «Укрцукор».

По данным «Укрцукор», за ноябрь текущего маркетингового года (третий месяц текущего МГ) украинские производители экспортировали 70,5 тыс. тонн сахара, что на 21% больше чем в предыдущем месяце. Лидером остается Узбекистан, на долю которого приходится 47% поставок. Кроме того, усилили свои позиции Азербайджан и Ливия, на которые приходится 14,5% и 7,4% соответственно.

Отметим, 3 декабря МЭРТ сообщило, что межведомственная комиссия по международной торговле прекратила начатое в октябре антисубсидиарное расследование в отношении импорта автомобилей из Узбекистана.

«Укрцукор»