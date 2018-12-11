СБУ задержало одного организаторов «русского мира» в Луганске

Было устновленно, что житель Луганска примкнул к пророссийским движениям «Антимайдан» и «Армия Юго-Востока» фактически от момента их создания.

Контрразведчики Службы безопасности Украины во время спецоперации задержали одного из организаторов и активных участников массовых беспорядков в Луганске весной 2014 года, сообщает пресс-центр СБУ.

«Сотрудники спецслужбы установили, что житель Луганска примкнул к пророссийским движениям «Антимайдан» и «Армия Юго-Востока» фактически от момента их создания и 6 апреля 2014 года принимал активное участие в штурме, захвате и удержании административного здания СБУ в Луганской области. В дальнейшем он принимал участие в боевых действиях против украинских военных в составе незаконных вооруженных формирований, в частности «казачьих» НЗФ и в банде «Бэтмен», куда попал благодаря своим связям с ФСБ РФ. В апреле 2015 года из-за конфликта с главарями бандформирований злоумышленник оставил боевиков и длительное время проживал во временно оккупированном Луганске, перебиваясь случайными заработками», — говорится в сообщении.

олее четырех лет он находился в розыске по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 262, ч.1 ст. 341 Уголовного кодекса Украины.

Оперативники спецслужбы задержали бывшего боевика на подконтрольной украинской власти территории Донбасса.

Сейчас боевику объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, то есть, совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленник дает правоохранителям показания в отношении других лиц, причастных к подготовке и обстоятельств захвата здания Луганского Управления СБУ и его арсенала, формирования оккупационной администрации РФ и российско-сепаратистских вооруженных формирований, а также своих контактов с представителями специальных служб страны-агрессора.

Идет досудебное следствие.

СБУ