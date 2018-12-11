Десять топовых российских фейков об Украине

Об Азовском море, инцидент в Керченском проливе и военное положение в Украине.

После захвата трех украинских судов в Керченском проливе, Российская Федерация продолжает повышать градус ненависти ко всему украинскому и увеличивает количество фейков и вброс в информационном пространстве на военную тематику, в частности, в социальных сетях и новостных лентах некоторых средств массовой информации, пишет на страницах «Укринформ» заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

1. фейк: Порошенко устроил провокацию в районе Керченского пролива на заказ Вашингтона

Украинские корабли осуществляли перемещение из одного украинского порта в другой украинский порт в строгом соответствии с нормами международного законодательства и договора между Украиной и Российской Федерацией по использованию акватории Азовского моря и Керченского пролива. Однако были безосновательно атакованы русскими военными.

2. фейк: Украина устроила провокацию, чтобы сорвать встречу Трампа с Путиным

Интересно, что этой версии российские пропагандисты опровергают свою же «первую версию», так как получается, что Вашингтон якобы «заказал провокацию», чтобы американский президент отменил встречу с Путиным на саммите G20. То получается, что Президент США сам спланировал «отговорку» для отмены встречи?

3. фейк: Украинские корабли нарушили государственную границу Российской Федерации

Украинские корабли осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь с соблюдением положений всех действующих многосторонних и двусторонних международных договоров и правил навигации.

В частности, в рамках «Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива». Немотивированная атака на украинском корабле является очередным актом вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, как это определено, в частности, в статье 2 Устава ООН и положениями Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 29/3314 от 14 декабря 1974 об определении агрессии.

4. фейк: Порошенко ввел в действие правовом режиме военного положения с целью отменить выборы в Украине

Верховная Рада Украины своим постановлением, за которую проголосовало 298 народных депутатов, утвердили дату президентских выборов в Украине — 31 марта 2019. Действие правового режима военного положения, согласно Указу Президента Украины № 393, заканчивается в 14 часов 26 декабря 2018. Согласно украинскому законодательству, старт избирательного процесса, начало выдвижения кандидатов от партий и регистрация кандидатов-самовыдвиженцев состоится 31 декабря 2018 (после окончания военное положение).

5. фейк: ФСБ арестовало украинских моряков и судит по обвинению в нарушении государственной границы Российской Федерации

По сообщению Центра общественных связей ФСБ: «Территориальные воды Российской Федерации, в Которые вторглись украинские военные корабли, являлись таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией».

Украинские органы власти, в частности Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (здесь) и Министерство иностранных дел Украины (здесь) официально обнародовали информацию о том, что украинские корабли не нарушали границы Российской Федерации по одной из обнародованных версий российской стороны. Задержанные российскими властями украинские военнослужащие признаются военнопленными согласно нормам международного законодательства, учитывая факт совершения немотивированной военной агрессии против украинских кораблей.

6. фейк: Военное положение введено с целью ограничения прав граждан Украины. Органы власти будут отбирать автомобили на Еврономер, состоится мобилизация, телефоны и мессенджеры граждан будут прослушиваться и находиться под контролем органов безопасности.

Президент Украины Петр Порошенко несколько раз подчеркнул, что введение военного положения является следствием осуществления вооруженной военной агрессии, совершенной официальным российскими военными подразделениями против украинских военных моряков. Этот факт требует от уполномоченных лиц соответствующего реагирования, которым является введение специального правового режима. Однако, факт введения в действие правового режима военного положения в10-ти областях Украины не имеет целью ограничение прав граждан, а лишь возможность применения руководством государства закона для немедленного реагирования, исключительно в случае эскалации конфликта со стороны России или вторжения на территорию независимой Украины.

Поэтому, по сообщениям государственных органов, на данный момент, мобилизация не осуществляется, насильно в военкоматы никто не загоняет, автомобили никто не отбирает. Распространение такого рода информации с помощью соцсетей или СМС-сообщений являются специальными операциями России.

7. фейк: Украина организовала провокацию в районе Керченского пролива, чтобы развернуть наступление на оккупированные пророссийскими террористами отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

После совершения немотивированной агрессии против украинских кораблей в районе Керченского пролива с целью оправдания своих действий и манипулирования повесткой дня в информационном пространстве, многочисленные российские спикеры и спикеры оккупационных администраций, контролируемые Кремлем, начали распространять информацию о планах украинского командования нарушать «Минские договоренности» путем активизации боевых действий на территории проведения Операции объединенных сил (ООС).

В частности, на российских пропагандистских телеканалах и онлайн-страницах оккупационных администраций и представителей пророссийских террористов распространяется информация о наступления Вооруженных сил Украины.

Это не соответствует действительности. Украина придерживается всех пунктов «Минских договоренностей» и не планирует никаких действий, которые могли бы привести к нарушению.

8. фейк: Керченский пролив является в настоящее время открытым для прохода судов разных стран

По официальной информации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и сведениями сервисов открытых данных о перемещении гражданских судов, российская сторона заблокировала проход через Керченский пролив, что привело к длительному ожиданию судов с обеих сторон пролива, значительных финансовых потерь для судовладельцев разных стран и немотивированных нарушений Россией международного морского законодательства относительно свободного судоходства. Целью таких действий российской стороны является блокирование украинских портов. Российские медиа всячески опровергают эти сведения, распространяя дезинформацию о том, что «проход через Керченский пролив задерживается исключительно погодными условиями».

9. фейк: «Профессиональные действия российских пограничников позволили избежать худшего сценария»

Депутат Госдумы Дмит Белик сообщил, что российские военнослужащие не использовали «таран» на море но не атаковали украинские корабли. А уполномоченное РФ по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что «профессиональные действия российских пограничников позволили избежать худшего сценария».

ВАЖЛИВО!!! Це — відео нападу на українські кораблі. Його зняли моряки окупантів й опублікували в одній з російських соцмереж. Підступно і підло. Опубліковано Повернись живим Неділя, 25 листопада 2018 р.

Обнародованные видео-ролики с борта российского военного корабля, а также радио-переговоры, которые были обнародованы Службой безопасности Украины, свидетельствуют об осуществлении российской стороной спланированных вражеских атакующих действий против украинских моряков, которые включали открытие огня на поражение, которое привело к тяжелым ранениям украинских военнослужащих , что является грубым и немотивированным нарушением международного законодательства и неприкрытой агрессией.

10. фейк: Украинская власть пытается заигрывать с право-радикально настроенными гражданами, чтобы цементировать свой электорат, путем запретов въезда в Украину гражданам России и ограничений для российских журналистов

Министерство иностранных дел России продолжает распространять свой привычный нарратив о поддержке праворадикального тренда политическими элитами Украины, не соответствует действительности.

Решение Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) по ограничению въезда гражданам Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет мотивированное необходимостью предупредить возможные провокации со стороны российских спецслужб, которые могут быть реализованы в регионах, где введено правовой режим военного положения. Наряду с этим, пограничная служба России безосновательно отказывает во въезде на территорию РФ гражданам Украины.

В то же время, Министерством информационной политики Украины совместно с ГНСУ разработан порядок содействие международным журналистам в осуществлении их профессиональных обязанностей, в том числе, сопряженных с необходимостью въезда на оккупированную территорию Автономной Республики Крым.

Дмитрий Золотухин, «Укринформ»