Коррупционные сказки России. Утянет ли Навальный на дно Золотова?

Последними расследованиями фонда Навального в отношение главы Росгвардии Золотова заинтересовались в ФСБ. Возбужденно расследование коррупционных схем.

Тонет неумолимо и, как утопающий, бестолково хлопает руками по воде, надеясь удержаться на плаву. Расследование Фонда борьбы с коррупцией настолько доказательно, что ему трудно что-либо возразить, пишет на страницах «Грани.Ru» Александр Подрабинек.

Глава Росгвардии первым делом вызвал сидящего под арестом Алексея Навального на поединок – согласитесь, шаг неординарный. Так и ситуация для Золотова пиковая! Навальный выбрал оружие дуэли – предложил интеллектуальный поединок на телевидении. Золотов, естественно, отказался, он таким оружием не владеет.

Говорят, в Кремле много башен и все они воюют друг с другом. Возможно, именно это и сыграло. Навальный говорит, что ФСБ подтвердила выводы расследования и назвала контракт Росгвардии на закупку продовольствия «коррупционноемким».

«РБК» сообщает, что Федеральная антимонопольная служба по запросу ФСБ возбудила дело о нарушении законодательства при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов». Главная военная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о государственном оборонном заказе при поставке продуктов для подразделений Росгвардии.

Ну что тут делать? Не стреляться же в самом деле! Небоевой генерал Виктор Золотов знает, что лучшее средство защиты – нападение. Он подал к Навальному судебный иск о защите чести и достоинства и просит моральную компенсацию в 1 миллион рублей.

Попутно, как свой последний козырь, он распускает слухи, что сам Путин разрешил ему безо всякого конкурса заключить договор с «Дружбой народов» и покупать продукты по завышенным ценам.

По всем признакам генерал Золотов тонет. С другой стороны, как всем известно, эта субстанция всегда всплывает. Если дело действительно дойдет до суда, нас ожидает увлекательное зрелище.

Сам Золотов едва ли осмелится явиться в суд – скорее всего пришлет своих представителей. Поединок с ними Алексея Навального обещает быть интересным.

Александр Подрабинек, «Грани.Ru»