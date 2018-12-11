«Рак – болезнь заразная». Скандал с онкобольными детьми в России

Конфликт вокруг квартиры для семей с онкобольными детьми стал одной из самых обсуждаемых тем в начале этой недели. Население изобрело новый «вирус».

Старшая по подъезду в одной из московских многоэтажек ведет сбор подписей против сдачи в аренду жилплощади родителям, чьи дети страдают онкологическими заболеваниями. Среди аргументов в поддержку данной инициативы приводится тезис о том, что рак – заразная болезнь, которая угрожает здоровью окружающих. Это мнение раскритиковали врачи и правозащитники. Проверкой занялись Следственный комитет и прокуратура. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает, что российская власть забыла о такой проблеме, как невежество в обществе.

Благотворительный фонд сдает квартиру родителям с детьми с онкологическими заболеваниями. Эту жилплощадь он, в свою очередь, снимает у частного владельца. Все по закону, юридических нарушений нет. Но другие жильцы забеспокоились.

Старшая по подъезду, в частности, посчитала, что подобное соседство опасно, потому что (внимание!) рак заразен. Поэтому желательно всю эту благотворительность прекратить. Активисты стали собирать подписи в поддержку такого решения. Инициатор утверждает, что большинство проживающих в подъезде поддерживают идею. При этом в принципе никто не против того, чтобы тяжелобольным помогали, но пусть все это будет не здесь, не по этому адресу.

История попала в СМИ и даже в эфир федеральных телеканалов. Медики разъяснили, что рак – это страшное заболевание, но он не заразен. Общий посыл такой – на дворе XXI век, Москва – мировая столица, и вдруг такое вопиющее пещерное невежество. Хотя как бы цинично это ни звучало, люди теоретически могут опасаться жить рядом с тяжелобольными.

Поставьте себя на их место, чтобы вы думали в глубине души? Не все же передовые и прогрессивные. Кто-то склонен думать в первую очередь о себе. Люди разные. В этом и суть общего проживания. Тем более в России принято ориентироваться именно на мнение большинства.

Подобные истории знаменательны еще и тем, что они активно используются власть предержащими для так называемого выхода пара, поэтому их и вытаскивают. Суть в том, что у нас в обществе много проблем, но, как правило, виноваты мы сами, страдаем из-за собственного же невежества, а пеняем порой на государство. Отчасти это действительно так. Тем не менее, можно поставить вопрос и по-другому.

Почему так получается, что отечественная медицина не обеспечивает должного сервиса, и больных детей приходится размещать по частным квартирам, создавая неудобства соседям? И где корень невежества? Почему возникла такая ситуация? Какие программы смотрит старшая по подъезду по телевизору? Как говорят, именно из телепередач она почерпнула знания о заразности онкологии. Куда государство-то смотрит? Как допустили, что такое происходит? Ну и, наконец, насколько такое явление, как невежество, можно использовать, придавая правильное направление и зарабатывая дивиденды?

Вывод опять один и тот же.

Государству нужно больше думать о проблемах простого человека и повернуться, наконец, к нему лицом.

Наверное, это поможет предотвращать вот такие общественные конфликты. Может, и невежества станет меньше.

Но здесь мы видим очередную проблему. У нас ответственным товарищам некогда – они заняты глобальными вопросами, например, переименованием аэропортов по всей стране. Или другое очень нужное дело и нужное дело – перенос столицы административного округа из одного города в другой.

А население тем временем изобретает новые онкологические «вирусы». Каждый идет своим путем.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»