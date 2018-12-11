Путин был агентом тайной полиции ГДР «Штази»

В Германии обнаружены документы свидетельствующие о работе Путина на карательный орган коммунистического ГДР.

В Германии было обнаружен интересный «артефакт» связанный с российским нцлидером Владимиром Путиным. В архиве бывшего районного управления «Штази» в Дрездене было обнаруженное удостоверение Министерства госбезопасности ГДР на имя Путина, сообщает немецкий таблоид «Bild».

«Бывший офицер КГБ и сегодняшний шеф Кремля Владимир Путин до падения Берлинской стены был также сотрудником печально известного Министерства госбезопасности ГДР», – говорится в сообщении.

Удостоверение Министерства госбезопасности, обнаруженное в архиве бывшего районного управления «Штази» в Дрездене, «выдано майору Владимиру Путину (ему тогда было 33 года) 31 декабря 1985 года. На удостоверении стоит его подпись и печати о продлении каждые три месяца до конца 1989 года», указывает автор статьи Юрген Хельфрихт.

«До настоящего времени было совершенно неизвестно, что Путин, работавший в Дрездене до 1990 года в качестве агента КГБ, также имел удостоверение «Штази». Ведь в единственном документе (…), подтверждающем выдачу советским военнослужащим служебных удостоверений, Путин вообще не указан», – говорит руководитель дрезденского архива «Штази» Конрад Фельбер.

«Благодаря удостоверению «Штази» он мог без проблем посещать подразделения «Штази», – подчеркивает Фельбер. – Оно определенно помогало ему и в вербовке агентов. Так ему не приходилось разглашать, что он работает на КГБ».

«Неясным остается, почему прежде, чем вернуться в Москву в начале 1990 года, Путин сдал свое удостоверение вместо того, чтобы его уничтожить», – отмечает издание.

«Bild»