Россия и неудавшиеся «революции». Французско-грузинские параллели парижских событий

Буквально вчера, когда уже стало очевидно, что обычная французская демонстрация переросла в практически революционное движение, стали известны некоторые детали ситуации в Париже.

Американское издание «Bloomberg» опубликовало поистине резонансную информацию. Ссылаясь на данные Альянса обеспечения демократии (США), организации, что следит за российскими Twitter аккаунтами, пропагандирующими взгляды Кремля, журналисты сообщили о более 600 подложных страниц российских пользователей, на которых был поставлен хештег #giletsjuanes – отметка в поддержку движения «желтых жилетов», пишет на страницах информационного агентства «Guild Hall» Бачо Девиль.

Почему это сообщение вызвало такой резонанс? Потому что, как в последующем сообщил вашингтонский аналитик Бретт Шафер, на вышеупомянутых страницах ранее публиковалась информация исключительно о ситуации в США и в Великобритании. Сейчас же на них можно прочитать исключительно о протестах во Франции, что указывает на простой факт: русские пытаются усилить внутренний конфликт, переведя экономический вопрос в сугубо политический.

Следует также отметить: главной темой недавних сообщений в указанных микроблогах можно назвать фейк о желании французских правоохранителей перейти на сторону протестующих и устроить самый настоящий путч.

Давайте вспомним, что таким же образом, и это уже доказало специальное расследование профильных комитетов США, российские спецслужбы использовали социальные сети для раскола американского общества в преддверии выборов президента Соединенных Штатов в 2016 году. Тогда тоже работали целые ботофермы, группы отдельных троллей, которые провоцировали хаос внутри американского государства.

Тогда, да и сейчас, Путин желал изолировать США, сейчас же перед российским руководством стоит другая задача – уничтожить европейский проект, повысив радикальные настроения и позволив представителям правых ликвидировать главные бюрократические институции Евросоюза.

Что для этого нужно? Сначала расколоть тройственный союз – убрать Британию из Европы (помочь в обустройстве Брексит). Затем пошатнуть позиции Меркель и ее сторонников в Германии. Теперь вот Франция с неугодным Москве Макроном.

Однако давайте вернемся к российским активностям на территории Французской Республики. Ведь помимо этих провокаторов в системе Twitter российские спецслужбы задействовали «полезных идиотов» и своих агентов, да и непосредственных сотрудников спецслужб под прикрытием, например, тех же российских пропагандистских ресурсов, спецкоры которых заполонили Париж и Францию.

Как уже ранее сообщали СМИ, в социальных сетях обнаружены фотографии двух французов, которые находились вместе с митингующими на парижских улицах и держали в руках флаг никем непризнанной «ДНР».

В последующем, после детального изучения, станет известно, что один из них, Фабрис Сорлин, является членом праворадикальной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Он же ранее руководил организацией с броским названием «Ассоциация Франция – Европа – Россия». При этом жил и работал в Москве, будучи при этом руководителем аналитического центра «Katehon», в состав наблюдательного совета которого входит не кто иной, как идеолог «русского мира» – Александр Дугин. Второй человек, держащий флаг боевиков «ДНР», – Ксавье Моро. Этот вообще находился во время фарсовых выборов на оккупированных территориях Донбасса в качестве международного наблюдателя. Он же – автор книги «Украина. Почему Франция себя обманывает».

Получается, что русские подстрекали и намеревались подтолкнуть разгоряченных жаром протестом французов в пламя неконтролированного хаоса.

Почему? Да потому, что в самом начале массового протеста, когда речь шла исключительно о нежелании французов отдавать в казну больше средств и переплачивать за топливо, когда демонстрации проходили исключительно на нейтральных территориях, Марин Ле Пен – близкий соратник Путина – призвала митингующих идти к резиденции Макрона – к Елисейскому дворцу. Теперь возле того самого дворца российские «полезные идиоты» или уже не просто «идиоты» с французскими паспортами поднимают флаг боевиков «ДНР».

Министр внутренних дел Франции, Кристоф Кастанер, назвал главу «Национального объединения» ответственной за массовые беспорядки. Надо было лишь добавить к ее фамилии также имена российских руководителей.

Все эти баррикады, силовые противостояния, которые начали возникать на фоне мирного протеста с экономическими требованиями, очень похожи на заранее подготовленную акцию с применением физически подкованных людей. Многие из них – и это же очевидно – прикрывающие свои лица масками, явно не являются обыкновенными протестующими; наоборот, – боевиками, вероятно, натасканными в российских специальных центрах по подготовке.

Когда российские спецслужбы при помощи вот этих самых радикалов, поднимающих флаг «русского мира», пытались показать, что Россия не при чем, они не учли, что подобный шаг окажется поистине провальным.

Впрочем, необходимо отдать должное и самим исполнителям, которые на поверку оказались дилетантами и банально подставили своих хазяев.

Теперь французские власти, поняв, что протест подогревается изнутри российскими силами, начали просыпаться. Уже появилась информация, что Совет национальной безопасности и обороны Франции начал собственное расследование относительно факта вмешательства постороннего государства во внутренние дела Республики. Русские, конечно же, попытаются избежать обвинений.

Пропагандистские СМИ уже пытаются обелить Кремль, рассказывая о его непричастности вмешательства в политику Франции. Но все знают, что Москва и в этот раз врет. Тешит только одно: когда этот кошмар закончится, против России будут введены новые санкции. Ведь в России так и не поняли: пока Макрону наплевать на рейтинги.

Кстати, французское неудавшееся «восстание» – это не первый за последние несколько недель провалившийся государственный переворот, который попытались организовать российские спецслужбы. Похожая ситуация могла произойти и в Грузии неделю назад. Но там вовремя и на опережение сработали грузинские силовики, которые не допустили кровавых провокаций.

Полезный «Театрал» на службе у агрессора

Как известно, 4 декабря суд города Тбилиси постановил взять под стражу шестерых украинцев и одного гражданина Грузии – бывших военослужащих украинского добровольческого батальона «Донбасс» – в связи с подозрением в незаконном приобретении оружия, которое, возможно, должно было использоваться для организации вооруженных провокаций вовремя митинга грузинской оппозиции.

Во время обысков в номерах двух гостиниц, где размещались ныне задержанные бойцы, были обнаружены пистолеты «Беретта» и «Макаров», а также автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, среди которых значились и взрывные устройства.

Изначально, как сообщалось в СМИ, грузинским силовикам удалось задержать семерых граждан нашей страны, включая с народным депутатом – Семеном Семенченко. Позже, как сообщали различные источники, представителю украинского парламента удалось при помощи дипломатического паспорта избежать наказания.

Среди задержанных:

Александр Новиков, он же «Хамер». Подозревается в грабежах, разбоях и краже автомата «Калашникова»;

Лука Чхетия находится под следствием в Украине за ранение полицейского. Был взят на поруки нардепами Семенченком, Парасюком и Соболевым.

Стоит напомнить, что Владимир Парасюк и Семен Семенченко – это те, кто пытались стать силовым крылом несостоявшегося «Майдана Саакашвили» – нардепы-ветераны АТО. Именно Парасюк, а также Семенченко и его люди пытались во время первых маршей Михаила Саакашвили прорывать оцепление полицейских под Радой.

«Парни-добровольцы, не сидите, не ждите. Сейчас около Верховной Рады ваши побратимы из «Донбасса», «Айдара», из Вооруженных сил, из батальонов полиции не только отражают атаки спецназовцев, они формируют новую добровольческую армию освобождения Украины», – призывал Семенченко с трибуны на митинге, которым завершился марш в поддержку Саакашвили.

Роланд Мелия находится в розыске за ряд преступлений, в том числе за хранение оружия, которое предназначалась для майдана Саакашвили, и избиение полицейского;

Игорь Орленко, он же «Соболь». «Воевал» в составе добробата «Донбасс». На самом деле – лишь один раз участвовал в боевых действиях под Дебальцево, где получил контузию. Всю весну 15-го года, когда шли бои в Широкино, служил в «комендантской» роте, которая сначала отжимала, а потом охраняла пансионат «Светлана» в Мелекино. Затем примкнул к охранной фирме Семенченко, которая занимается рейдерством, участвовал во всех грязных делах Семенченко.

Юрий Коростылев;

Сергей Кладько;

Дмитрий Курагин.

Источники также упоминают о задержании 8-го члена группировки. Им является Тенгуз Тетруашвили – бывший сотрудник КГБ, имеет прямую связь с экс-министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе.

Кстати, согласно опубликованным документам, Семенченко далеко не в первый раз выезжает за пределы страны и использует в качестве обоснования своей деятельности заграницей диппаспорт. И страны он выбирает любопытные: Алжир, Тунис, Ливия, Ирак, Афганистан – те государства, где ситуация чаще всего предельно неспокойна.

Учитывая последние события, кто-то может предположить, что Семенченко, пользуясь своей позицией, – заместителя главы комитета по вопросам безопасности и обороны – действует в интересах другого государства, быть может, российского. А документ, как и его патриотическая риторика на камеру, ему нужны лишь для прикрытия этой деятельности.

И согласитесь, если все это правда, то мы с вами имеем ценного кремлевского агента, имеющего доступ к государственной тайне.

Уместным будет напомнить, как все тот же Семенченко, отказавшись от своих «собратьев по оружию», заявил, что все эти люди пребывали в Грузии лишь с одной целью – погостить у товарищей по фронту. Он также отметил, что сам он вообще не при чем, что он вместе с женой был в другой гостинице и узнали о случившемся только после оповещения знакомых.

Этот рассказ мог бы звучать убедительно, если бы не одно обстоятельство – выборы президента Грузии и акции протеста, совпавшие с приездом Семенченко и его сотоварищей в Тбилиси. Так уж случилось, что оппозиционный кандидат, Грегор Вашадзе, потерпел поражение, и место нового главы государства заняла женщина – Саломе Зурабишвили. Более того, Вашадзе – не просто представитель оппозиционной партии, он является бывшим министром иностранных дел времен Саакашвили, креатурой бывшего президента Грузии и его политической силы.

В день задержания украинских граждан на улицы Тбилиси вышли тысячи грузин в знак протеста против результатов волеизъявления. Понятное дело, что их количества было недостаточно для результативного протеста. Результат могла обеспечить лишь провокация, притом провокация кровавая.

Думаем, что стрельба в протестующих на центральных улицах столицы подвигла бы остальных несогласных или нейтрально настроенных граждан принять участие в сопротивлении. А если учесть, что в это же время проходили митинги проправительственных сил, то столкновения должно было стать неизбежным.

Не будем рассказывать, к чему все это могло привести. Явно к революционным последствиям. А, учитывая, что сам Семенченко и его бойцы не раз участвовали в акциях протеста после украинского парламента и имеют хорошую подготовку для создания диверсий и провокаций, можно допустить, что те, кто говорит о желании этих людей подорвать безопасность Грузии и отношения между двумя нашими странами, скорее всего, правы.

Но может быть просто так, что действительную цель прибытия группы знал только Семенченко, а остальных он привез с собой как «баранов на убой», легендируя будущие действия и планы необходимостью обеспечения безопасности оппозиционных лидеров по просьбе Саакашвили.

Амнезия по-украински

Во время обсуждения всей этой ситуации многие забывают, с кем мы имеем дело, кто таков Семен Семенченко.

Настоящее имя этого актера – Константин Гришин. Он же является тем человеком, который, как ранее сообщал ротный командир батальона «Днепр» Владимир Шилов, выложил в открытый доступ маршрут продвижения украинских военных близ населенного пункта Карловка. Все это привело к потерям среди украинских бойцов. Сам Семенченко в это время находился в тылу. Данный шаг привел к расколу в рядах батальона Донбасс, который ранее возглавлял народный депутат.

Этот же человек устроил торговую блокаду Донбасса, которая способствовала отчуждению украинского имущества Россией на оккупированных территориях. Семенченко и его сотоварищи помогли перенаправить в российский бюджет миллиарды долларов.

Еще один интересный эпизод из жизни драматурга Семенченко – его участие в так называемом Михомайдане – в акциях протеста, организованных бывшим президентом Грузии Саакашвили и рядом олигархов, имеющих, как показывают материалы следствия, отношение к российским спецслужбам.

Семенченко участвовал и в митингах близ украинского парламента, его бойцы провоцировали тогда полицию на жесткие действия, которые должны были привести к беспорядкам, нужной России картинке и к возможным потрясениям внутри Украины. В общем, ко всем тому, что могло днями произойти в Грузии.

Он же помогал Саакашвили прорвать украинскую границу, незаконно пересечь ее. Семенченко и его финансисты хотели показать, что монополию на силу имеет не только украинская власть.

Тот же народный депутат помогал удрать бывшему грузинскому президенту из-под охраны, когда тот уже был задержан представителями украинских силовых ведомств.

При этом необходимо напомнить, что сам Саакашвили во время своего пребывания в Украине пытался договориться о поддержке с беглым олигархом Сергеем Курченко. Аудиозапись этого разговора была обнародована Генеральной прокуророй Украины.

Напомним, что сам Курченко связан, и на подтверждение того есть множество расследований в различных СМИ, с Федеральной службой безопасности – с ФСБ РФ. А конкретно, с генерал-полковником этой структуры – Сергеем Беседой. Кроме того, тот самый Курченко является партнером по бизнесу (а точнее, по поставкам контрафактного топлива в Украину) кума Путина – Виктора Медведчука.

Кстати, важно заметить, что, как сообщил экс-советник дипломатической миссии Грузии при НАТО Вахтанг Маисая, в день прибытия команды Семенченко в кавказскую страну в местный аэропорт прибыл и самолет Виктора Медведчука. Соответствующая информация подтверждается данными системы FlightRadar.

Что делал в Грузии Медведчук (или его представители), почему прилет его самолета совпал с прибытием Семенченко и его бойцов – все это остается пока неизвестным, но, конечно же, вызывает определенные подозрения.

Кроме того, по информации грузинских источников, по указанию именно Семенченко, в период времени с 27 ноября по 1 декабря в Грузию прибыли или пытались прибыть еще несколько групп бывших бойцов «Донбасса». Некоторых заворачивали в сразу же в аэропорту, а некоторым все-таки удалось просочится на грузинскую территорию.

При этом, как и задержанные, так и граждане Украины, которых вычислили грузинские правоохранители и не пустили на территорию Грузии, по их словам, являлись сотрудниками охранной фирмы, подконтрольной людям Семенченко, и которые прошли подготовку на территории Польши на базе частной компании European Security Academy (ESA).

В тоже время, как сообщают СМИ, 1 ноября на базе ESA состоялась встреча между Саакашвили и Семенченко, и Саакашвили там попросил Семенченко организовать выезд в Грузию нескольких групп тренированных бойцов, чтобы поработать в конце ноября – начале декабря на обеспечение его политической силы. То есть, сразу после выборов президента Грузии.

Также, здесь есть еще один интересный момент, руководитель European Security Academy (ESA) – бывший польский разведчик Анджей Брил, выпускник МГУ, который в свое время попал под люстрацию в Польше.

Кстати, следует также напомнить, что Константин Гришин (он же депутат Семенченко) также участвовал в различного рода встречах, целью которых был подрыв территориальной целостности Украины, изменение ее политического устройства путем военного переворота. Все это, как вы понимаете, соответствует планам России.

Например, встреча в Чехии во время заседания так называемого «Первого национального украинского конгресса», организованного бывшим заключенным Житомирской колонии – Русланом Ташбаевым, также связанным с российскими спецслужбами.

Этот, к слову, тот самый человек, который пытался организовать на территории нашей страны так называемый Майдан 3.0, объехав не одну область с целью прямой подрывной агитации.

Так вот на мероприятиях Ташбаева не раз участвовал Семен Семенченко. А во время последнего из них там даже побывал Михаил Саакашвили, правда, тайно, отужинав с организатором в отеле Krystal.

А теперь давайте взглянем на инцидент, произошедший в Грузии. Кандидат от партии Саакашвили проигрывает борьбу за президентский пост. Сам Саакашвили лишается возможности быть помилованным – напомню, в Грузии против него также возбуждено уголовное дело. Для оппозиции остается лишь один путь – дестабилизировать ситуацию и добиться досрочных выборов в парламент или отменить результаты текущих выборов. Наилучший сценарий – опять хаос. А Россия вновь дестабилизирует ситуацию внутри кавказской страны и испортит отношения между Киевом и Тбилиси.

Кто лучше всего подходит для такого рода провокаций? Уже проверенный российский актер – Семен Семенченко.

Что на выходе?

Грузии удалось предотвратить подготовленное русскими провокации, которые они хотели сделать «чужими руками», а затем обвинять и Украину и Запад. Сейчас ситуация в этой стране стабилизируется.

Самое примечательное – это реакция российских СМИ, что прямо идентична той, которую мы сейчас наблюдаем в связи с французскими событиями.

Пропагандисты пытаются обелить свои спецслужбы, рассказывая об американцах, которые подготовили на территории баз НАТО в Польше украинцев – для дальнейшей организации переворота в Грузии, а, следовательно, для возвращения в страну Саакашвили.

Особенно показательной является реакция самого депутата Семенченко, который отсиживается в Грузии и возвращаться, как вы понимаете, не собирается, а рассказывает басни Венского леса.

Во Франции, которой не удалось избежать первичного этапа кризиса, ситуация, конечно же, наладиться. Должна, во всяком случае, при условии, что национальное руководство не оплошает. Русские там также потерпят поражение, хотя и не остановятся на пути к достижению своей цели – уничтожить европейский, так мешающий им проект.

Единственное, чего не хватает – это объединенной позиции Европы. Ведь время для дипломатии и обороны в отношении Кремля уже давно закончилось.

Бачо Девиль, «Guild Hall»