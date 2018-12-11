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Новости

Адвокат Курбединов вышел на свободу после 5 суток административного ареста

«Крымская солидарность»
11 декабря 2018

Известный крымский правозащитник Курбединов освободился из под стражи после ареста по сфабрикованному оккупационными властями делу об «распространение экстремистской символики».

Арестованный оккупационными властями Крыма адвокат Эмиль Курбединов вышел на свободу после 5 дней ареста, сообщает «Крымская солидарность» 11 декабря.

Отмечается, что встречать адвоката под зданием изолятора временного содержания приехали люди со всех уголков оккупированного Россией Крыма.

Выход Эмиля Курбединова с ИВС

Опубліковано Крымская солидарность Вівторок, 11 грудня 2018 р.

7 декабря подконтрольный Кремлю «суд» в Симферополе арестовал Эмиля Курбединова на 5 суток по статье 20.3 КоАП России (пропаганда или публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) за пост в соцсети Facebook 2013 года.

Организация встречи адвоката.

Курбединов заявляет, что его задержание происходило «по абсурдным основаниям», и он не признает обвинений в экстремизме.

В ожидании.

Утром 6 декабря крымского адвоката задержали сотрудники так называемого Центра по противодействию экстремизму..

Курбединов защищает в крымских «судах» многих политзаключенных, в частности, крымских татар, которых обвиняют в причастности к запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир.

«Крымская солидарность»

Tags: Россия, Украина, Эмиль Курбединов

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