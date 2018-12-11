Меркель призвала Путина освободить захваченных украинских моряков

В телефоном разговоре, состоявшемся накануне между Меркель и Путиным обсуждалось ситуация в Керченском проливе.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина освободить украинских моряков, взятых в плен возле Керченского пролива 25 ноября. На сайте Меркель говорится, что она сказала об этом в телефонном разговоре, который состоялся по ее инициативе в понедельник.

Главной темой разговора была ситуация в Керченском проливе. Меркель, в частности, подчеркнула необходимость беспрепятственного пропуска судов через пролив.

Кроме того, была поднята тема газового транзита через Украину после 2019 года, когда заканчивается действующий контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Также Меркель и Путин говорили о ситуации в Сирии, в частности о формировании Конституционного комитета, и Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, 25 ноября российские военные захватили украинские катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» в нейтральных водах Черного моря. Экипажи кораблей – 24 человека – доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех на два месяца.

На следующий день моряков перевезли в Москву, где они находятся и сейчас. После агрессии в Керченском проливе в 10 областях Украины, приграничных с РФ и непризнанным Приднестровьем, было введено военное положение.

Пресс-служба канцлера Германии