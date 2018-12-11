Битая семерка Путина. Тереза Мэй портит жизнь кошелькам Кремля

Линия на жесткое противостояние РФ проявляется теперь во всех странах «англосаксонского мира».

О черном списке близких к Путину олигархов, составленном спецслужбами и утвержденном премьер-министром Терезой Мэй, было «объявлено» в форме контролируемого слива в The Daily Telegraph 7 декабря. Многие выдохнули: ну наконец-то. Однако при оценке этого прогресса необходимо принимать во внимание ряд факторов – негативных, позитивных и нейтральных, пишет на страницах «Деловой Столицы» Максим Михайленко.

За «новичка» ответите

Роман Абрамович, который возглавляет этот список, – и так уже некоторое время не может, по сути, въехать в Великобританию, даже как новоиспеченный гражданин Израиля. Потому что это его новое гражданство не имеет отношения к делу, а именно, к нарушению закона об источниках доходов, по которому пошло процедурное внедрение. А свой наиболее публичный актив – «Челси» – он заканчивает продавать своему чешскому партнеру (к этому моменту мы чуть ниже вернемся).

Олегу Дерипаске запрещен въезд в США, так или иначе он лишается контроля в ряде крупных алюминиевых компаний – в общем, его громят со всех сторон, в том числе и бывшие родственники, разъяренные интрижкой с Настей Рыбкой (Вашукевич), причем в судах того же Лондона.

Его алюминиевый товарищ по американскому, но не британскому несчастью Виктор Вексельберг, по-видимому, въезжал в США для дачи показаний в деле о финансировании выплат юриста Дональда Трампа Майкла Коэна (чьи адвокаты на голубом глазу убеждают специального прокурора Мюллера в том, что Коэн твердо встал на путь исправления и не заслуживает судьбы Пола Манафорта). Но в судьбе Вексельберга ничего не изменилось – закрывает и распродает свои компании на Западе, причем как костяшки домино, посыпались и его партнеры – в общем и целом, довольно пристойные предприниматели.

Само собой, Кремль увеличил налоговое и тарифное бремя на россиян, чтобы помочь – правда, без особого желания – Дерипаске и Вексельбергу, причем у первого даже закупил в резерв объективно ненужный алюминий. Но при условии лишения всей или части валютной выручки от экспорта их компаний – почти все эти шаги, кроме прямых дотаций из валютного запаса (а считается, что в этом году оба получили от 2 до 10 млрд), – что мертвому припарки.

Впрочем, этими фамилиями британский черный список теперь не ограничивается. Компанию им составили Игорь Сечин, Алишер Усманов, а также Аркадий и Борис Ротенберги. Британские власти намерены оказать на них давление, более того, в публикации заострен тот момент, что эти шестеро «должны стать мишенью для британской разведки».

«Данные лица были идентифицированы как имеющие чрезвычайно тесные профессиональные и финансовые отношения с президентом Владимиром Путиным. Мы считаем, что они участвуют в сделках Кремля по целому ряду направлений, в том числе используют свои финансовые возможности в пользу российского государства», – рассказал собеседник The Daily Telegraph.

«Меры, которые мы намерены принять, должны ограничить им свободу маневра и способность свободно путешествовать, и работать в Великобритании, Европе и других странах», – уточнил источник.

«Воздействие на этих людей будет важной частью ответа правительства Великобритании на нападение в Солсбери», – пояснил он. Этот список будет передан британским союзникам в Северной Америке и Европе, уточняет газета.

Ранее, 5 декабря, Лондон объявил об окончательной приостановке программы выдачи «золотых» виз типа Tier 1, которые были рассчитаны на инвесторов, готовых вложить в британскую экономику не менее £2 млн ($2,5 млн). Как добавляет Би-би-си, такие визы были особенно популярны у россиян и китайцев, их давали на три года и четыре месяца с возможностью продлить еще на два года. После этого срока обладатель такой визы мог претендовать на постоянный вид на жительство.

То есть, к примеру, бывшего первого вице-премьера, а ныне руководителя Внешэкономбанка (ВЭБ) Игоря Шувалова, с его тысячами метров доказанной собственности в Великобритании или Анатолия Чубайса, чья потешная «Роснано» вела довольно странный бизнес с британскими разработчиками – в этом списке нет, как и нет и в других списках. Вероятно, потому, что их считают полезными.

Ну, или с бумагами у них, по крайней мере, пока, с точки зрения британских органов – все чисто. Так или иначе, но для кропотливо выстраивавшего на Альбионе карьеру Алишера Усманова, для запутавшегося между Катаром и Китаем Игоря Сечина и для все более погружающихся в мутную воду кружащего вокруг следствия о масштабном отмывании денег через германские и датские банки братьев Ротенбергов – это удар.

Трудно сказать, есть ли у Сечина и Ротенбергов бизнес или крупная собственность именно на территории самого по себе Соединенного Королевства. Но их рутинную деятельность, а именно вывод средств разной степени сомнительности на Запад (в том числе и в направлении британских офшорных юрисдикций, с которыми уже более года как развернулась борьба самого официального Лондона) такой удар максимально осложнит.

Все трое – крупнейшие государственные подрядчики при дворе Путина, Сечин и Усманов – руководители, публичные или тайные совладельцы огромных транснациональных компаний. До последнего времени выезд этих двоих в Европу точно не перекрывался. Ротенберги попадали в разные списки, притом что младший Ротенберг, Борис – гражданин Финляндии, которого, правда, похоже, начали в «родной» республике потрошить. Усманов по множеству эпизодов – личность крайне одиозная (и его попадание в список порадует диссидентов от британской дипломатии, враждовавших с семейством покойного Ислама Каримова), причем с юности, но его градообразующие комбинаты и иностранные компании – это существенная часть российского ВВП и занятости.

Угрозы, конечно, прозвучали несколько общо – но, в общем, что-то похожее весной случилось и с Дерипаской, с Вексельбергом в США, а Абрамовича вроде бы «просто» попросили прояснить источники дохода, не продлили вид на жительство, выдавили из Швейцарии и сделали въездным из Израиля в Россию и обратно.

Правда, в случае с Абрамовичем и Америкой имеет место быть туман – как минимум в прошлом, он был достаточно близок с семейством Кушнеров-Трампов. Впрочем, вряд ли ему захочется сегодня напоминать об этом заокеанским СМИ, которые, подобно разъяренным осам, набрасываются на все сообщения подобного рода. Тем не менее не только само по себе преследование – пусть такое как утверждение необходимости ограничить свободу передвижения и разрушить деловые империи, но и параллельные контексты сегодня приобретают актуальное звучание.

Игра разведок

4 декабря в ходе выступления перед студентами университета Сент-Эндрюс в Шотландии глава секретной службы Великобритании (MI6) Алекс Янгер сказал, что конфронтация России с Западом и нападения, подобные химической атаке в Солсбери, несут множество рисков для Кремля.

Применение химического оружия в Солсбери показало, что Россия вступила в активную фазу конфронтации с Западом, но Москве стоит задуматься о рисках такого поведения, предупредил Янгер. По его словам, России не стоит недооценивать возможности Запада. Россия «стремится дестабилизировать нас», сказал Янгер, но Великобритания не желает дестабилизировать Россию. По его мнению, задача британской разведки – дать понять Кремлю, что риски от конфронтации больше, чем возможные выгоды.

Иными словами, если гражданское правительство Соединенного Королевства сегодня по известным причинам пребывает в определенном хаосе, то спецслужбы сформировали свою повестку дня и пролили на нее свет – в качестве анонса – характерным для них образом. В данном случае речь идет о российском компоненте этого регламента деятельности.

Теперь вспомним о том, что пытался в последние месяцы сделать тот же Роман Абрамович. Еще год назад он намеревался продать 20% акций «Челси» китайцам, но получилось ли – неясно. Позже возникшие проблемы с британской визой и опасения перед возможными американскими санкциями подтолкнули миллиардера расстаться с этим активом. Но он хочет выручить за него $3,75 млрд. Ранее Абрамович нанял инвестбанк из Нью-Йорка Raine Group для консультаций о возможности полной или частичной продажи команды.

Чтобы защититься от возможных проблем, он начал реструктурировать свои активы. Например, в сентябре этого года Абрамович вместе с партнерами по металлургическому гиганту Evraz Александром Абрамовым и Александром Фроловым разделили доли в компании. Абрамович также продал 0,05% акций в Crispian Investments, компании, которая владеет пакетом «Норильского никеля», своему давнему партнеру Давиду Давидовичу, сократив в результате свою долю до 49,95%.

С возникновением визовых неурядиц, закончившихся бегством в Израиль, начали появляться реальные основания и у новых слухов о продаже клуба. По информации чешского издания Tyden.cz, в такой покупке оказался заинтересован чешский миллиардер Петр Келлнер. Бизнесмены давно имеют тесные связи. В частности, на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж», – домашней арене «Челси» – VIP-ложи Абрамовича и Келлнера находятся по соседству.

На сегодняшний день состояние финансиста Келлнера, имевшего или все еще имеющего интересы в странах Восточной Европы и России, оценивается между $4 млрд (чешская оценка) и $15,5 млрд («Форбс» в текущем году поставил его на 88-е место в мире). Приватизация, потом какие-то фонды, страховые компании, благотворительность – в общем, моложавый Келлнер чем-то неуловимо напоминает наших олигархов.

И, возможно, в Праге уже знают, чем именно.

Так, в пятницу, 7 декабря, глава чешской спецслужбы BIS Михал Куделка сообщил, что его сотрудники пресекли работу шпионской сети в Чехии, которую контролировала некая «активная российская спецслужба». Куделка таким образом отреагировал на критику чешского президента Милоша Земана, который является пророссийски и прокитайски настроенным политиком. Сам Земан в связи с опубликованным на этой неделе отчетом спецслужбы обвинил BIS в «пустословии», а сотрудников ведомства – в том, что они не сумели раскрыть ни одного российского или китайского агента.

В частности, чешская Служба безопасности и информации заявила, что за минувшие пять лет обнаружила и прекратила деятельность десятков российских и китайских агентов. В сообщении BIS говорится, что в российском посольстве в Праге находился целый ряд шпионов под видом дипломатов. В свою очередь, китайские агенты располагали «почти неограниченными» ресурсами в области промышленного шпионажа и при отслеживании интеллектуальной собственности. Хакерскую атаку 2016 г. на чешский МИД эксперты из разведки приписывают российскому ГРУ.

Кроме шуток

Разумеется, проблемы возникли и множатся не только у Абрамовича и его партнеров, но и у тех, кто старается быть максимально лоялен Западу – с недавнего вновь стали циркулировать слухи о все более редком госте Москвы Михаиле Фридмане в связи с возможными переговорами о продаже государственным структурам Альфа-Банка.

Относятся к этим слухам со скепсисом, но Фридман и его партнеры, Петр Авен и Герман Хан, проводящие львиную долю своего времени вдали от холодного российского берега, якобы находятся у Путина в опале, и сами не прочь окончательно разорвать связи с РФ. Их, разумеется, в британском черном списке нет, хотя дискуссии о причинах их отсутствия в любых списках, кроме «телефонной книги Кремля» авторства Госдепа годичной давности, продолжают вспыхивать. А вот те, кто теперь фигурирует в британском списке, хорошо понимают, что никакие шашни внутри и вовне ОПЕК уже не помогут им удержать своих западных (и многих азиатских) партнеров, шарахающихся от таких персонажей, как от прокаженных.

Но насколько весомы новые лондонские угрозы? Ведь буквально несколько дней осталось до судьбоносного голосования по сделке с ЕС, в случае провала которого правительство Мэй – чтобы не заявляла премьер – может пасть. Впрочем, пока что попытки ее выжить или испугать оканчивались ничем – так что, как бы там ни было, до лета она досидеть может, мало кто желает тащить ношу как мягкого, так и жесткого абсурда Брекзита.

Однако сама постановка вопроса по России – шире.

Во-первых, тори, как сторонники Брекзита, так и его противники, и группировки разного его содержания, а также немалая часть лейбористов и политиков от других партий – все явно настроены против России. Необходимость наказать Россию за ее кровавые преступления осознается всеми лагерями (возможно, кроме лидера лейбористов Джереми Корбина лично – у него на первом месте Израиль).

Во-вторых, линия на жесткое противостояние РФ проявляется теперь во всех странах «англосаксонского мира». В самой Великобритании вдруг не пускают на фестиваль любителя террористов Охлобыстина (может его тоже во МХАТ, как Прилепина теперь?), а параллельно с резонансными заявлениями Лондона, внезапный удар по кремлевской мафии наносит Канберра.

В ближайшее время теперь уже и парламент Австралии рассмотрит законопроект о введении новых санкций против иностранных чиновников, которые причастны к катастрофе рейса МН17 и другим международным трагедиям. Им запретят въезд (и по принципу домино – в союзные страны) и возможность участия в бизнесе, открытия счетов (и по принципу домино – в союзных странах).

Также автор законопроекта Майкл Данби предложил запретить иностранным политикам, причастным к коррупционным скандалам, отправлять своих детей на обучение в Австралии или пользоваться банками страны. Кстати, если судить по примеру миллиардера Штенгелова (хозяин сгоревшей в Кемерово «Зимней вишни»), то Австралия и Новая Зеландия – лакомый и привлекательный отнорок для русской мафии (края эти «жирные» и «беспечные», потому что и от внимания ЦРУ далеко – ну вот, и это стало меняться).

Кстати, возможная солидарность новозеландцев и продолжающееся охлаждение в отношениях с Израилем способно прикончить остатки «сколковских стартапов» – их ждет судьба пролетевшего несколько метров российского БПЛА, вновь насмешившего весь мир.

Не смешно сегодня только шестерым фигурантам британского списка, только индивидуально контролирующим не менее 4% номинального долларового ВВП РФ и обнищавшим россиянам, из которых выжмут еще несколько миллиардов долларов на содержание олигархов Владимира Путина.

Максим Михайленко, «Деловая Столица»