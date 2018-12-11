Жидкая оборона. В «ДНР» боятся «автокефального» наступления ВСУ под Мариуполем

Напряжение последних дней, которое ощутимо буквально витало в воздухе по обе стороны линии противостояния на Донбассе, 10 декабря материализовалось.

Причем в виде пресс-конференции донецкого пропагандиста, который почему-то называет себя «заместителем командующего оперативным командованием «ДНР» выпускника Донецкого военно-политического училища имени генерала Епишева Эдуарда Басурина. Этот деятель, который выступает «говорящей головой» оккупационных властей уже не первый год заявляет о новом наступлении украинской армии на приморском направлении, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

В этот раз он даже предоставил карту, с виду очень похожую на настоящую, в которой указаны не только реальные подразделения, которые сейчас находятся на этом участке фронта (что при налаженной системе агентурной разведки противника вообще не вопрос), но и стрелочки наступления и даже конкретные даты.

Причем, что интересно, даты подозрительным образом совпадают с объединительным собором украинских православных церквей, который должен пройти в Киеве 15 числа. Что уже наводит на определенные мысли.

Если внимательно посмотреть на представленную карту, то стоит отметить, что ничего нового Басурин не показал – этот план обсуждается на разных уровнях уже минимум два года. Причем есть как минимум пара вариантов – как более широкого наступления (с выходом на рубеж пгт Новый Свет с контролем над Старобешевской ТЭЦ), так и локального (с выходом на рубеж Бойковское – Коньково – Холодное).

Если подходить к ситуации с точки зрения военных и оценки реальных возможностей ВСУ, то Мариупольское направление очень перспективно для одного рывка – буквально сутки боев, пока боевикам оперативно не подойдет помощь со стороны российской армии в любом виде.

Такое локальное наступление вполне соответствует и нынешней стратегии ВСУ – не ввязываться в бои в городской черте, что чревато прежде всего большими потерями гражданского населения. Поэтому как известно на многочисленных учениях на штабных картах отрабатывается мобильный вариант с быстрым выходом на определенные рубежи (желательно небольшие населенные пункты) с последующим закреплением статуса освобожденных территорий.

Что касается конкретного направления, то, во-первых, снабжение всей группировки противника (а тут сосредоточены части «1-го отдельной мотострелковой бригады (г. Кальмиусское) и «9-го полка морской пехоты» (г. Новоазовск) держится на единственной приличной дороге – трассе Мариуполь – Донецк.

И ее перерезание станет если не критическим, то весьма отрицательно скажется на снабжении. Которое в принципе можно будет организовать через территорию РФ, однако для этого нужно время, которое ВСУ постарается не дать противнику.

Во-вторых, весьма пригодна для наступательных действий сама география возможного театра боевых действия – степь, отсутствие крупных населенных пунктов. У оккупантов тут жиденькая линия обороны, представляющая собой просто сеть взводных опорных пунктов, между которыми находятся немногочисленные наблюдательные пункты. Ну и понятно, что все эти «разрывы» щедро закрыты многочисленными минными полями, как противотанковыми, так и противопехотными.

Плюс достаточно узкая полоса наступления (40 км) на целых три бригады с танками и артиллерией практически не оставляет противнику шансов. Даже по советским стандартам за два дня прорыв обороны в глубину 30 км это нормально, и без учета привлечения диверсионных групп, которые явно могут высаживаться как с моря, так и с воздуха и армейской авиации.

Но, несмотря на очевидные «плюсы», стоит отметить, что такое развитие событий всего лишь «страшилки» для местного населения, которое в основной массе если не разочаровалось в идеалах «русской весны», то по крайней мере испытывает серьезные экономические трудности. Так, только после «выборов» Пушилина цены на основные продукты медленно, но выросли. А зарплаты – нет.

Кроме того, на российских кураторов сильно давит нехватка личного состава в частях российско-оккупационных войск, а такие вот сообщения о наступлении ВСУ, которое случится «вот-вот» только добавляет некоторое количество достаточно мотивированных ветеранов образца лета 2014 г.

С другой стороны, нельзя исключать, что такие сообщения «от Басурина» должны создать атмосферу неизбежной войны и таким образом подготовить российских телезрителей к обострению, которое реально может быть запланировано на дату 14-15 декабря. Реально сорвать получение автокефалии украинской церковью оно вряд ли сможет, а вот немного отвлечь внимание аудитории (причем и западной тоже) вполне реально.

То есть можно предположить, что в ближайшие несколько дней по всей оккупированной территории Донецкой области пройдут некие «диверсии» (не зря ведь в информпространстве «молодой республики» вброшены «британские советники» и «химические атаки под Горловкой), которые станут поводом для одностороннего выхода из режима перемирия (и Минских договоренностей вообще, тем более, что тех кто их подписывал со стороны ЛДНР уже нет), который, впрочем, никогда и не выполнялся оккупационными властями и переходом в локальное наступление. Ведь в случае реального окончания активных боевых действий «властям» придется отвечать на множество социальных вопросов, которые сейчас благополучно списываются «на войну».

В целом можно сказать, что на этой неделе нас, вероятно, ждет еще несколько всплесков боевой активности на линии соприкосновения на Донбассе – и, кстати, не факт, что под Мариуполем. Однако стоит повториться, что все они будут иметь локальный характер – сил для масштабного наступления у противника на данный момент нет.

И еще – вряд ли кремлевское руководство будет именно сейчас начинать большую (или даже локальную) войну, подыгрывая вольно или невольно Порошенко, который получит великолепный шанс продлить режим военного положения. Да и западные демократии, которые все еще не спешат вводить дополнительные санкции за захват наших военных кораблей в Керченском проливе, получат прекрасную картинку очередной варварской политики Кремля в отношении Украины.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»