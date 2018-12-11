Цимбалюк: Сценарий невеселого будущего для России и Украины

Россияне, оппозиционные по своим взглядам действующему на 1/8 чсти суши режиму пытаются обсудить вопрос: «Как обустроить Россию?». Что же из этого получается?

В Вильнюсе прошел Форум Свободной России, где размышляли о времени после Путина. Украинский вопрос также обсуждался, и хороших сценариев пока не видно, – об этом рассказывает в своем видеоблоге корреспондент «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Но даже на этом представительной дискуссионной площадке не обходится без шлейфа влияния российской пропаганды. Впрочем этому противопоставлена «русофобия», по которую подведена журналистами Айдером Муждабаевым и Аркадием Бабченко подведена солидная база.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»