Срочно пропустите. Последние российские заявления о Керченском проливе

Стало понятно, почему 6-7 декабря Россия резко и быстро пропустила все суда в Керченском проливе, идущие в Мариуполь и Бердянск.

Напомню, 6-7 декабря 2018 года береговая охрана пограничной службы ФСБ РФ вдруг пропустила одновременно и группами все суда, следующие в украинские порты. И те, что стояли по 10-12 дней, и те, что только подошли и собрались ждать не меньше недели, пишет на своей странице в Facebook глава наблюдательного совета «Майдан закордонних справ», эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко.

Ларчик открылся просто. Утром 8 декабря в пресс-центре МИА «Россия сегодня» начался брифинг, «посвященный провокации ВМС Украины в Керченском проливе». Его проводили первый заместитель руководителя департамента береговой охраны пограничной службы ФСБ Алексей Вольский и начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов.

#Щодо_кризи_в_Азовському_морі (240) — стало понятно, почему 6-7 декабря РФ резко и быстро пропустила все суда в… Опубліковано Andrii Klymenko Субота, 8 грудня 2018 р.

Так вот, адмирал Вольский сказал, что «с 1 апреля по 1 декабря через Керченский пролив прошли 18 783 судна. Пограничники осмотрели 2052, из них 1183 шли в российские порты Азовского моря и только 869 – в украинские. Очевидно, что в российские порты судов заходило больше. Ни о какой блокаде речи не может идти», – сказал вице-адмирал…»

«Ни о какой блокаде речи не может идти»… Эта фраза и эти цифры были сказаны для США (и посла Курта Волкера персонально) и для стран ЕС, которые активно обсуждают санкции против российских портов/судов/судовладельцев Азовского и Черного морей в ответ на блокаду Азовского моря и захват кораблей ВМСУ.

Конечно, при этом у организаторов брифинга возникла простая мысль: а что если после этих слов западные дипломаты и СМИ откроют какой-то из морских онлайн-сервисов и увидят очередь из иностранных судов, которые неделями ждут «добро» на проход в Азовское море. Вот тут и родилась команда: «Срочно пропустить всех».

А теперь о цифрах. Или о том, как целый вице-адмирал сам себя высек. Они рассчитывали, что российская пресса обязательно, а западная – скорее всего, станет делить количество осмотренных судов на общее количество и начнут говорить, что осматривается только = 2052 : 18 783 *100% = 10,92%. А из этих 2052 осмотренных судов (то есть из 10,92%) только 42,35% составляют те, кто шел в украинские порты.

Вы уже запутались в цифрах? – такова и была цель всей этой арифметики.

Ребята, готовившие эту технологию, не учли лишь одного: мы — Мониторинговая группа Майдана иностранных дел, Института Черноморских стратегических исследований и редакции BlackSeaNews – знаем, сколько всего судов проходит ежемесячно курсом на Мариуполь и Бердянск. Их в среднем 60 в месяц (например: июль – 62 судна, август – 68, сентябрь – 54 и т.д.). Вы уже поняли.

То есть с 1 апреля по 1 декабря судов, идущих в украинские порты, было около 60, за 8 месяцев – около 480. Осмотрено было (по словам адмирала Вольского) 869. То есть каждое судно практически по 2 раза. На пути туда и на пути обратно. Как и есть на самом деле. Конечно, это подтверждает. что «ни о какой блокаде речи не может идти».

Подчиненные вице-адмирала Вольского отвратительно знают арифметику для 4-5 класса (темы: «простые дроби», «десятичные дроби» и «проценты»). И блестяще подтвердили, что каждое судно, идущее в порты Мариуполь и Бердянск, осматривали, даже по их данным 869:480 = 1,81 раза.

По нашим данным, гораздо больше. Примерно 2,3 раза. И еще 110 раз останавливали посреди Азовского моря во время движения.

Ну, а как БО ПС ФСБ будет вести себя в Керченском проливе далее – наблюдаем круглосуточно.

Желающим рекомендую найти видео и посмотреть. Там есть еще и о том, как два маленьких украинских артиллерийских катера (те, которые перевезли по суше в Бердянск) просто терроризировали, угрожали потопить и вообще гоняли по Азовскому морю русские пограничные корветы.

Андрей Клименко, Facebook