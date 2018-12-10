Сегодня готов вариант предновогоднего обмена пленными между Украиной и Россией, – Марчук

Марчук рассказал о вариантах обмена пленными с Россией, которые предложит Украина. Украинская сторона поднимет этот вопрос на переговорах ТКГ 19 декабря.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук рассказал, что на очередных переговорах украинская сторона предложит два варианта обмена пленными – по формуле 23 на 23 или 66 на 19, сообщает «Укринформ».

«Сегодня готов вариант обмена 27 декабря по формуле 23 на 23 и 66 на 19. Мы это официально предложили на заседании 4 декабря. Не соглашается Россия. Мы снова будем вносить это предложение 19 декабря, когда будет 101-й раунд переговоров в Минске, последний в этом году» – сказал Марчук.

Он добавил, что также официально предложил провести отдельное заседание, на котором по каждому пункту предлагается проанализировать Минские договоренности.

В этом контексте он напомнил, что патрули ОБСЕ в течение четырех лет не имеют доступа к определенным регионам, чтобы проконтролировать отвод тяжелых вооружений, не создана зона безопасности вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы, кроме того, линия столкновения де-факто наполовину не совпадает с согласованной всеми сторонами, подписавшими Минские договоренности.

Марчук подчеркнул, что Украина имеет достаточный информационный ресурс по Минскому процессу, который нужно активно использовать и доводить до влиятельных фигур на Западе, «чтобы было понимание, что реально происходит на востоке Украины».

Напомним, ранее Европейский Союз призвал Россию и Украину провести обмен заложниками до конца года.

Вопрос обмена осужденных в Украине россиян на украинских политзаключенных в РФ обсуждается давно. Однако официальных ответов на запросы украинской стороны по поводу обмена власти РФ не дают. В августе 22 гражданина РФ обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой обменять их на украинцев. Однако Россия никак не отреагировала на эти обращения.

Последний масштабный обмен заложниками между Украиной и боевиками «ЛДНР» на Донбассе прошел 27 декабря 2017 года.

«Укринформ»