ЕС утвердило санационный список лиц причастных к организации выборов ОРДЛО

Фамилии всех лиц, против которых введены новые санкции ЕС, опубликован в официальном журнале. В этом списке отсутствует фамилия «главы «ДНР» Пушилина.

Министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили решение о введении санкций против девяти лиц, ответственных за организацию «выборов» в ОРДЛО. Брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк сообщил об этом в своем микроблоге Twitter.

«Министры иностранных дел ЕС только что одобрили запрет на получение виз и замораживание активов для 9 человек, которых ЕС считает ответственными за организацию «выборов» в восточной Украине», – написал он.

EU foreign ministers have just approved the visa bans and asset freezes on the 9 ppl the EU deems responsible for organizing the "elections" in eastern #Ukraine. will be published in the EU official journal around midday. #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 10, 2018