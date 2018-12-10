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Новости

ЕС утвердило санационный список лиц причастных к организации выборов ОРДЛО

«Украинско-Российское обозрение»
10 декабря 2018

Фамилии всех лиц, против которых введены новые санкции ЕС, опубликован в официальном журнале. В этом списке отсутствует фамилия «главы «ДНР» Пушилина.

Министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили решение о введении санкций против девяти лиц, ответственных за организацию «выборов» в ОРДЛО. Брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк сообщил об этом в своем микроблоге Twitter.

«Министры иностранных дел ЕС только что одобрили запрет на получение виз и замораживание активов для 9 человек, которых ЕС считает ответственными за организацию «выборов» в восточной Украине», – написал он.

Список фамилий попавших под санкции позже был опубликован в официальном журнале ЕС. В списке отсутствует фамилия главаря оккупационной администрации Дениса Пушилина, против которого санкции были введены ранее.

Под санкции попали:

1) Леонид Пасечник, главарь «ЛНР»;

2) Владимир Бидевка, глава «Народного совета ДНР»;

3) Денис Мирошниченко, глава «Народного совета ЛНР»;

4) Ольга Позднякова, глава «Центризбиркома ДНР»;

5) Елена Кравченко, глава «Центризбиркома ЛНР»;

6) Алексей Найденко, замглавы «Центризбиркома ДНР»;

7) Владимир Высоцкий, секретарь «Центризбиркома ДНР»;

8) Максим Свидченко, замглавы «Центризбиркома ЛНР»;

9) Екатерина Терещенко, секретарь «Центризбиркома ЛНР»;

Напомним, российская оккупационная власть ОРДЛО провела выборы главарей «ДНР» и «ЛНР», а также так называемых «народных советов» на 11 ноября. В Донецке победил Денис Пушилин, а в Луганске – Леонид Пасечник.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: днр, ЕС, Леонид Пасечник, лнр, Пушилин, Россия, Украина

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