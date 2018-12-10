Политузника Сенцов выписали из медчасти колонии

В России утверждают, что здоровью политузника уже ничего не угрожает после выход из голодовки и его переводят в отряд колонии.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу России утверждает, что у украинского режиссера Олега Сенцова нет серьезных проблем со здоровьем, и его переведут из медчасти в отряд, сообщает «Интерфакс».

«По результатам внеплановых медицинских осмотров, обследований и лабораторных показателей состояние здоровья осужденного Сенцова О.Г. оценивается как удовлетворительное, отрицательной динамики не наблюдается», – говорится в сообщении ФСИН.

Отмечается, что в связи с этим Сенцова переведут в отряд.

«В соответствии с рекомендациями лечащего врача он будет переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания. При этом контроль за состоянием его здоровья будет продолжен согласно указаниям врачей-специалистов гражданского здравоохранения», – говорится в сообщении ФСИН.

Напомним, ранее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе рассказал, что после голодовки у политзаключенного обнаружено «органическое поражение» сердца, печени и почек, сообщало «Радио Свободы».

«В отряд он до сих пор не вернулся. Сенцов до сих пор находится в отдельной палате медчасти и проходит реабилитацию после голодания. Его один раз возили в больницу: проводили внешний осмотр, осматривали внутренние органы с помощью специальной медицинской аппаратуры – осуществляли так называемое инструментальное обследование. Установили, что у него есть органические изменения в области сердца, почек и печени», – отметил Динзе.

Авдокат также рассказал, что Сенцов следит за новостями.

«Раньше у него работал только «Первый канал». Сейчас сделали антенну, поэтому он нормально отслеживает ситуацию. Единственное, когда я к нему приехал, ему несколько недель уже не приходила «Новая газета». Один номер «Новой газеты», например, 111-ый, от него вообще скрывали. Почему они его за нос водили: да-да, принесем, в результате ничего не приносили», – сказал Динзе.

14 мая Сенцов объявил голодовку и держал ее 145 дней. В начале октября он прекратил протест под угрозой принудительного кормления.

Сенцов и еще один крымский активист Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению «в организации терактов на полуострове». В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

«Интерфакс»