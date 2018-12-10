Все пленные украинские моряки в Москве имеют собственных адвокатов, – Денисова

Денисова особо подчеркнула, что все расходы по договорам с адвокатами возьмет на себя государство.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляет, что все захваченные Россией украинские моряки обеспечены адвокатами. Она написала об этом на своей странице в Facebook.

«Каждый украинский военнопленный, который незаконно содержится в Российской Федерации, уже имеет собственного адвоката», – написала она.

Денисова подчеркнула, что все расходы по договорам, которые будут состоять из гонорара и дополнительных расходов, возьмет на себя государство. Оплата адвокатских услуг будет осуществляться по договорам, которые заключит в Москве уполномоченное лицо от Министерства иностранных дел. Срок действия договоров будет распространяться на весь период предварительного следствия.

Кожен український військовополонений, який незаконно утримується у Російській Федерації, вже має власного адвоката…. Опубліковано Людмилою Денісовою Понеділок, 10 грудня 2018 р.

«С 11 декабря каждому пленному украинскому моряку будет обеспечена полноценная защита», – написала Денисова.

Напомним, Россия исключает какие-либо решения по пленным украинским морякам до завершения суда над ними.

25 ноября российские пограничники с применением оружия захватили в районе Керченского пролива буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера ВМС ВСУ «Бердянск» и «Никополь». 24 украинца, находившихся на захваченных судах, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года. Затем моряки были этапированы в Москву в СИЗО «Лефортово», а трое раненых содержатся в медблоке следственного изолятора «Матросская тишина».

3 декабря по решению Европейского суда по правам человека Россия должна была предоставить официальное объяснение о причинах задержания украинцев, их местонахождении, а также их состоянии здоровья и предоставленной медицинской помощи. Денисова сообщила, что официальной информации по этому поводу не поступало. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова по телефону сообщила ей о том, что трое раненых моряков находятся в больничном изоляторе «Матросской тишины».

Украинский омбудсмен направила в МИД РФ запрос для посещения пленных.

«Украинско-Российское обозрение»