В Совете по иностранным делам ЕС обсуждают ситуацию на Азовском море

Кроме этого в ЕС поднимется вопрос о территориальной целостности Украины и поддержке украинского народа.

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам заявила, что на встрече с участием главы МИД Украины Павла Климкина стороны затронут ситуацию в Азовском море и поддержку Украины со стороны ЕС. Она сообщила об этом журналистам, передает «Интерфакс-Украина».

«Во время рабочего обеда мы примем министра иностранных дел Украины Павла Климкина, с которым я встречалась несколько дней назад; и мы обсудим развитие событий в Азовском море, а также и в основном – поддержку ЕС Украины, украинского народа, ее, Украины, территориальной целостности», – сказала Могерини.

Она также отметила, что повестка дня на заседании Совета ЕС затрагивает «весь мир», включая Венесуэлу, Иран и западные Балканы.

Напомним, ранее из-за обострения украинско-российского кризиса вокруг Азовского моря и Керченского пролива глава МИД Германии предложил расширить миссию ОБСЕ на Азовское море.

25 ноября российские военные атаковали и захватили вместе с экипажами украинские катера, которые шли из Черного в Азовское море, но не были пропущены через Керченский пролив. После этого проход для судов, следующих в украинские порты в Азовском море, был заблокирован несколько дней.

«Интерфакс-Украина»