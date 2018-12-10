В оккупированном Крыму пытались проникнуть в офис арестованного адвоката Курбединова

Не установленное лицо пыталось проникнуть в адвокатский офис, в котором работает арестованный оккупационными властями Курбединов.

В офис крымских адвокатов, в том числе арестованного Эмиля Курбединова, попытался проникнуть неизвестный человек, сообщает об этом корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк в Facebook 10 декабря.

«Человек в куртке, кепке, с сумкой разбил железной трубой окно в офисе адвокатов Эмиля Курбединова, Эдем Семедляева и других, попытался открыть окно и проникнуть внутрь», – написал журналист.

Наумлюк добавил, что инцидент произошел 9 декабря в 17.00.

В офис крымских адвокатов попытался проникнуть неизвестный. Человек в куртке, кепке, с сумкой разбил железной трубой… Опубліковано Anton Naumlyuk Понеділок, 10 грудня 2018 р.

«Мы расцениваем это, как очередную попытку давления на правозащитников и независимых адвокатов в Крыму, действия одного порядка с судебным преследованием адвоката Эмиля Курбединова», – отметил юрист Назим Шеихмамбетов.

По словам юриста, на них пытаются давить, используя правовые и неправовые методы давления.

Также сообщается, что адвокаты обратились в полицию.

7 декабря подконтрольный Кремлю «суд» в Симферополе арестовал Эмиля Курбединова на 5 суток по статье 20.3 КоАП России (пропаганда или публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) за пост в соцсети Facebook 2013 года.

Курбединов заявляет, что его задержание происходило «по абсурдным основаниям», и он не признает обвинений в экстремизме.

Отмечается, что одним из свидетелей по делу проходит сотрудник ФСБ России Андрей Сушко, который участвовал в задержании и пытках кримськтатарського активиста Рената Параламова.

Утром 6 декабря крымского адвоката Эмиля Курбединова задержали сотрудники так называемого Центра по противодействию экстремизму.

«Украинско-Российское обозрение»