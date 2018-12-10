Муждабаев и Кудусов выгнали российских пропагандистов с «Форума свободной России»

Крымскотатарские активисты Муждабаев и Кудусов в жесткой форме попросили пропагандистов «Известий» покинуть выставку «Форума свободной России» в Вильнюсе.
С выставки «Форума свободной России» в Вильнюсе выгнали работников российских СМИ. Главный редактор крмыскотатарского телеканала «ATR» Айдер Муждабаев и общественный активист Эрфан Кудусов потребовали от работников «Известий» покинуть зал, передает «Delfi».
Журналист Аркадий Бабченко прокомментировал опубликованное видео, где изгоняются российские пропагандисты на своей странице в Facebook.
Работников "Известий" попросили покинуть выставку в Вильнюсе
С выставки Форума свободной России в Вильнюсе выгнали работников российских СМИ. Главный редактор крмыскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев и общественный активист Эрфан Кудусов потребовали от работников "Известий" покинуть зал.
Опубліковано RU DELFI Понеділок, 10 грудня 2018 р.
«В этот раз эстафету по мастер-классу по общению с российскими пропагандистами у Евгений Титов, который, как вы помните, интересовался вкусовыми ощущениями работников пропагандистких каналов, и меня, вышвыривавшего их на улицу, перенимают Эрфан Кудусов и Айдер Муждабаев. Пропагандисты из «Известий» приперлись на Форум в Вильнюсе, были облиты вином со словами «вы все в крови» и пинками выкинуты на улицу под крики «Слава Украине». А там еще долго покрываемы херами. «Потребовали от работников «Известий» покинуть зал» – это очень политкорректная формулировка», – написал Бабченко.
В этот раз эстафету по мастер-классу по общению с российскими пропагандистами у Yevgeniy Titov, который, как вы помните,…
Опубліковано Аркадієм Бабченком Понеділок, 10 грудня 2018 р.
«Приятного просмотра», – подчеркнул Бабченко в заключение/