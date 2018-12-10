Муждабаев и Кудусов выгнали российских пропагандистов с «Форума свободной России»

Крымскотатарские активисты Муждабаев и Кудусов в жесткой форме попросили пропагандистов «Известий» покинуть выставку «Форума свободной России» в Вильнюсе.

С выставки «Форума свободной России» в Вильнюсе выгнали работников российских СМИ. Главный редактор крмыскотатарского телеканала «ATR» Айдер Муждабаев и общественный активист Эрфан Кудусов потребовали от работников «Известий» покинуть зал, передает «Delfi».

Журналист Аркадий Бабченко прокомментировал опубликованное видео, где изгоняются российские пропагандисты на своей странице в Facebook.

Работников "Известий" попросили покинуть выставку в Вильнюсе С выставки Форума свободной России в Вильнюсе выгнали работников российских СМИ. Главный редактор крмыскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев и общественный активист Эрфан Кудусов потребовали от работников "Известий" покинуть зал. Опубліковано RU DELFI Понеділок, 10 грудня 2018 р.

«В этот раз эстафету по мастер-классу по общению с российскими пропагандистами у Евгений Титов, который, как вы помните, интересовался вкусовыми ощущениями работников пропагандистких каналов, и меня, вышвыривавшего их на улицу, перенимают Эрфан Кудусов и Айдер Муждабаев. Пропагандисты из «Известий» приперлись на Форум в Вильнюсе, были облиты вином со словами «вы все в крови» и пинками выкинуты на улицу под крики «Слава Украине». А там еще долго покрываемы херами. «Потребовали от работников «Известий» покинуть зал» – это очень политкорректная формулировка», – написал Бабченко.

В этот раз эстафету по мастер-классу по общению с российскими пропагандистами у Yevgeniy Titov, который, как вы помните,… Опубліковано Аркадієм Бабченком Понеділок, 10 грудня 2018 р.

«Приятного просмотра», – подчеркнул Бабченко в заключение/

«Delfi»