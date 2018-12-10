Олигархи просто ждут своего часа, – Портников

Внеочередные парламентские выборы в Армении завершились не просто победой вчерашней оппозиции, но и полным разгромом вчерашней «партии власти».

Республиканская партия бывшего президента Сержа Саргсяна просто не попала в парламент страны, зато у блока «Мой шаг» премьер-министра Пашиняна – 70 процентов голосов. Остальные проценты достались партиям, которые также лояльны главе правительства, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Критики новой власти, конечно, будут говорить о скоротечности избирательной кампании и революционной атмосфере, в которой проходили эти выборы. Но суть от этого не меняется. Все постсоветские политические «элиты» – никакие не элиты вовсе, а просто группировки, которые удерживают власть с помощью денег и силовых структур.

И как только рычаги удержания власти ослабевают, они не просто перемешаются на роль оппозиции, а ослабевают, исчезают, уступают место новым политическим силам. Так было в Грузии после «революции роз», в Украине после «революции достоинства», так произошло сегодня и в Армении.

Другое дело – как долго новые политические элиты могут пользоваться доверием избирателей. И тут уже ситуация зависит от их способности решать реальные проблемы этих самых избирателей – связанные даже не с изменением самого государственного и экономического базиса, а с банальной бедностью.

Тем более, что у политиков-революционеров на постсоветском пространстве есть два могущественных оппонента – Россия и собственные олигархи. Россия делает все, чтобы помешать изменениям. Олигархи никуда не деваются, потому что в наших условиях они – эквивалент большого бизнеса.

Грузинским реформаторам, которые, на первый взгляд, продвинулись дальше всех в изменении базиса страны, пришлось уступить власть одному из таких олигархов вскоре после войны с Россией. Украинский выбор станет окончательно ясен в наступающем году.

Что же касается Армении, то ее зависимость от России больше, чем Грузии и Украины вместе взятых. Россия удерживает украинские и грузинские территории, что позволяет «отстроиться» от бывшей метрополии. Но в случае Армении главная проблема – неразрешённый кризис Нагорного Карабаха, населенной армянами бывшей автономии Азербайджана. Именно сосредоточенность Армении на карабахской проблеме – главная причина ее тотальной зависимости от России, конфликта с соседями, экономической деградации.

Но избирательная кампания строилась вокруг других проблем – коррупции, отсутствии демократии, бедности. И, конечно, оппоненты традиционно обвиняли друг друга в готовности «сдать»Карабах. При этом никто не говорил – что зависимость от России это и есть зависимость от коррупции, отсутствии демократи и бедности.

Теперь у победителей есть простой выбор: либо честно говорить с гражданами о настоящих проблемах и потерять власть на очередных внеочередных выборах либо попытаться воспроизвести погибший режим с его авторитарными методами удержания власти. Но и в последнем случае можно проиграть местным олигархам. Они никуда не делись.

Партия одного из них, Гагика Царукяна, еще недавно ключевого партнёра бывшего президента Роберта Кочаряна, будет представлена и в новом парламенте. Она, как и прежде – вторая партия после «партии власти». Сейчас Царукян – союзник премьера-победителя. Но это ровно до дня разочарования армян в своём новом герое.

Виталий Портников, «Espreso.TV»