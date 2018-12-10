Цивилизованный развод с Россией: миф или реальность?

С приходом к власти Путина СНГ попытались использовать как центр реанимации СССР. Однако не получилось.

Документы, подписанные 7 мая в Беловежской пуще, были своеобразной попыткой именно цивилизованного развода. После ГКЧП стало очевидно, что СССР треснул по швам. И вовсе не случайно, что именно Украина, Беларусь и Россия должны финализировать процесс. Ведь именно на этих трех «китах» и держался Советский Союз, пишет на своей странице в Facebook экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

Однажды Станислав Шушкевич рассказывал мне, что охотничью правительственную дачу Вискули выбрали для исторической встречи неслучайно. Ведь подписывать «развод» в Киеве или Москве означало бросить вызов друг другу.

Взамен СССР появилось СНГ. Безусловно, необходимо отдать должное подписантам – Ельцину, Кравчуку и Шушкевичу – за то, что они говорили не на языке ультиматумов, а принимали решения взвешенно и цивилизованно. СНГ стало координирующим центром «развода», ситуацию удалось стабилизировать и не допустить конфликта.

Цивілізоване розлучення.Документи, підписані 7 грудня у Біловезькій Пущі були спробою саме цивілізованого розлучення…. Опубліковано Романом Безсмертним Пʼятниця, 7 грудня 2018 р.

Но с приходом к власти Путина СНГ попытались использовать как центр реанимации СССР. Не получилось. Кремль предложил Евразийское экономическое сообщество, затем ЕвразЭС, затем совместное российско-белорусское государство…

Россия и сейчас настойчиво навязывает соседям свою имперскую колониальную политику. Иначе она попросту не может существовать, поскольку не обладает интеллектуальным ресурсом для обеспечения своего поступательного развития.

Россия всегда питалась интеллектом бывших республик, которых россияне пренебрежительно называли «окраинами». Для Москвы всегда были стратегически важными три цели: как можно дальше отодвинуть границу от Москвы, захватить сырьевые ресурсы «окраин», вычистить оттуда интеллектуальный ресурс, превращая местную элиту в московитских сателитов. Именно в этом и заключался смысл колониальной политики России на протяжении многих веков.

К сожалению, сейчас ничего не изменилось. А любые договоры с Россией как раньше, так и сейчас, не стоят той бумаги, на которой они написаны.

Роман Бессмертный, Facebook