Чахлый Сурков. Театральные декорации креатуры куратора ОРДЛО

О том, как оккупационные анклавы отличились перед куратором Сурковым, а так же, чем еще запомнилась прошедшая неделя в оккупационных анклавах ОРДЛО.

Если родич помощника Путина Прилепин благополучно трудоустроился в московском МХАТе, то функционал сурковского воспитанника Пушилина окончательно ограничился ролью главного донецкого массовика-затейника, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук

Чахлость кремлевского куратора

На уходящей неделе особых перемен на донбасском фронте не произошло – российские «ихтамнеты» продолжают получать после своих агрессивных действий меткие «ответки» от наших бойцов ВСУ, отпраздновавших свой профессиональный праздник, в том числе, массовым превращением врага в 300-х и 200-х. Например, только за последнюю рабочую пятидневку «дембельнулись» на тот свет минимум 11 оккупантов. И это только то, что удалось зафиксировать украинской военной разведке.

Тем временем, в среде коллаборантов, осевших в российских оккупационных администрациях и в ОРДО, и в ОРЛО главной темой недели стали обсуждения жалкого вида путинского помощника Суркова, считающегося, как известно, основным куратором в Кремле оккупированных Россией территорий сопредельных стран и, прежде всего, Украины. Хваленный стратег-политтехнолог Путина впервые за долгое время появился на публике и даже позволил себя сфотографировать в образе чахнувшего не по дням, а по часам хронического больного.

Вид Суркова действительно заставил многих крепко призадуматься, сколько ему осталось пребывать на белом свете. Родившийся под фамилией Дудаев 54-летний политик реально выглядел на фото совсем уж осунувшимся стариком, опирающемся на трость. Тут же поползли очень правдоподобные слухи о том, что Сурков – на последней стадии рака и вот-вот окочурится.

Развеять любые домыслы поспешила звезда российской пропаганды, главред Russia Today Симоньян: «Все нормально с Сурковым. Виделись с ним на прошлой неделе, обсуждали, в том числе, милое моему сердцу гражданство для Донбасса. Выглядел отлично. Но прихрамывал, да. Ничего страшного». Однако такая помощь со стороны Симоньян, которая, похоже, навечно утратила способность вообще говорить правду, усилила всяческие подозрения, наверное, во сто крат, и это как минимум.

Театральные будни креатур Суркова

Единственный, кто порадовал чахлого куратора ОРДЛО на минувшей неделе, так это его дальний родич Прилепин, удачно сбежавший из оккупированного Донецка в Москву еще за месяц до эпохальной ликвидации кума Суркова Захарченко. Ведь теперь этот писатель-фашист, числившийся последние годы неким «замполитом» некого «батальона «ДНР», реинкарнировался в новой ипостаси – заместителем худрука по литературной части Московского Художественного академического театра (МХАТ) имени Горького. Согласитесь, недурно устроился в российской столице, а мог бы уже кормить червей где-нибудь под Горловкой.

Но если Прилепин благополучно трудоустроился в московском МХАТе, то функционал сурковского воспитанника Пушилина намедни окончательно ограничился ролью главного донецкого массовика-затейника. И это всего лишь менее чем через месяц после торжественного триумфа на «выборах главы «ДНР». 3 декабря главарь российской оккупационной администрации в ОРДО назначил 15 новых «министров», большинство из которых были ими и до этого, но с приставкой «и. о.».

Впрочем, другим своим «указом» Пушилин передал ключевые полномочия «Совмину «ДНР». То есть нынче реальный «решала» в оккупированных районах Донетчины – слишком непубличный «премьер» Ананченко, являющийся, между прочим, прямым ставленником ФСБ. А вот сурковцу Пушилину досталось разве что «играть на публику», чем он сразу же и поспешил заняться.

К примеру, 6 декабря «глава «ДНР» в первых рядах праздновал в Донецке «день георгиевской ленты». Для пущего пропаганда-шоу уже с семи утра в центре города перекрыли движение, а на центральную площадь под уже установленную новогоднюю елку согнали, по традиции, несколько тысяч подневольных бюджетников, студентов и школьников.

Собравшиеся выглядели весьма уныло, потому что «колорадское настроение» вряд ли помогало им согреться на морозе. Но после того, как Пушилин отработал свой театральный номер, массовке было позволено быстро разойтись восвояси.

«ЛДНР»-препятствия на КПВВ

Хотя самих жителей, оказавшихся в оккупации, подобные выступления «театра одного актера» давно перестали интересовать. Их задача – выжить в столь экстремальных условиях, иногда выезжая через линию разграничения за продуктами, лекарствами, пенсиями и просто подышать нормальным воздухом. И тут-то от «властей республик» их ждут свежие препятствия.

Первой ласточкой стали еще неделю назад грубые фейки тамошних пропагандистов, массово тиражирующие «официальные сообщения правоохранительных органов» о том, что, дескать, на пунктах пропуска всех мужчин призывного возраста непременно задерживает СБУ, а если вдруг кто-то рискнул пересечь линию соприкосновения на личном автомобиле, то машину у него обязательно забирают «для нужд ВСУ».

Понятное дело, что купились на столь топорное фейкотворчество совсем немногие, поэтому «второй серией марлезонского балета» боевики на этой неделе запустили так называемые «рваные» режимы пропуска со своей стороны. Это когда оккупанты долго не пропускают никого через свой блокпост, а потом резко запускают в «нейтральную зону» одновременно большое количество автомобилей за очень короткое время.

И делается это перед самым закрытием украинских КПВВ, в расчете на то, что мирные граждане вынуждены будут ночевать под открытым небом. Чтобы, так сказать, в следующий раз хорошо подумали, ехать им на контролируемую Украиной территорию или нет.

Наконец, третьим методом сделать из жителей ОРДЛО вечно невыездных, оказались местные «сборы резервистов и призывников», во время которых всех в обязательном порядке фотографируют со стрелковым оружием, пугая публикациями этих фото в интернете, если те самовольно перейдут на территорию, подконтрольную украинской власти. Плюс уже на КПВВ оккупантов у всех мужчин призывного возраста снимают отпечатки пальцев, якобы для «выявления в электронных базах данных правоохранительных органов лиц, находящихся в розыске за уклонение от призыва».

И такая оккупационная практика действительно приносит свои плоды – по данным украинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий, в ноябре по сравнению с октябрем зафиксировано уменьшение количества пересечений линии разграничения на Донбассе людьми в среднем на 7%, а транспортными средствами – почти на 9%.

Олег Полищук, «Деловая Столица»